Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:если вы в квартире, и вдруг пошел дым, откуда вы можете знать, что именно происходит? чаты вайбера и прочая коммуникация, конечно, имеет место быть. но вы им готовы в такой момент доверять? особенно когда с вами рядом дети? естественное желание - покинуть горящий дом (о том, что "горит", подумают 9 из 10 человек), а не оставаться на верхних этажах фактически в мышеловке.
Ну у меня другой алгоритм. Сначала попытаюсь выяснить источник дыма. Ситуацию в коридорах можно оценить даже через видеодомофон. Потом приложить максимум усилий для тушения если огонь в квартире. Эвакуация - крайний случай. И этаж у меня 6-й а не 20-й, Пожарные машины достанут.
Alex6 написав:Представил такую ситуацию у себя, свечка 25 этажей, постройке 10 лет. Горела скорее всего проводка в шахте лифта, видимо замыкание. В самом лифте гореть нечему. Проблема была только в дыму. Возможно ситуация вообще бы прошла незамеченной если бы не подняли панику. Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет. Обслуживающая контора вообще не может быть готова к таким ситуациям. В чем должна заключаться эта готовность ? Откуда дым на незадымляемой лестнице ? У нас кстати есть еще специальный сквозной противопожарный лифт который должен включиться при пожарной тревоге, правда сильно в этом сомневаюсь.
1) Два раза в детстве пережил пожар у себя + два недавно у соседей (один раз квартира из-за проводки полностью выгорела, второй отделались дымом на весь этаж), поэтому опыт у меня далеко не теоретический. 2) Вытяжка и щели в дверях - при сильном пожаре дым будет и у вас. Когда горит что-то пластиковое, из окон дым хeрачит так, что хватает всем кто сверху даже через улицу. Дым этот, к тому же, ядовитый. При сильном пожаре у соседа через стенку может от высокой температуры спокойно начаться пожар у Вас. 3) Контора в этом комплексе - это не ЖЭК, который неизвестно где и вообще только приходящими сантехниками-электриками может помочь, там была круглосуточная охрана и т.п., но толку как-то не очень. 4) До незадымляемой лестницы нужно ещё добраться в задымленных коридорах + то, что я говорил о панике и толчее.
Alex6 написав:Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.
вы это серьёзно? такие потом прыгают с балконов.
Если горит внутри дома, то огонь в квартиру не попадет. Это не ТРЦ. Если горит в самой квартире или фасад - естественно эвакуируемся.
В пожаре погибают чаще всего от дыма. Бежать целенаправленно в дым в толпу в панику не разумно.
Я в 4 года, когда горел телевизор, выбежал как раз на балкон. Как потом сказали родители и пожарные, это было, мягко говоря, неправильно. ЗЫ Во время пожара, обстрела, аварии и пр. критических ситуациях, неподготовленные люди очень редко могут совладать с собой и поступать сугубо рационально.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 06 кві, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Alex6 написав:И этаж у меня 6-й а не 20-й, Пожарные машины достанут.
По этой причине в Варшавском квартиры дешевеют с увеличением номера этажа (не прикол)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
CDS во главе директором-брехунцом Ярослава Чапко "поднял" в 2017 продажи первички в Киеве минимум в 2.5 раза.
В отчёте за 2016 год CDS дал инфо что в Киеве на первичке в Киеве продано ориентировочно 4800 объектов "воздуха". В отчёте 2017 года CDS вдруг показало что продаж стало минимум в 2.5 раза больше. CDS продало "свою душу" дьяволу - шаромыгам? Или CDS просто мухлюет - начало считать как продажи "воздуха" так и продажи объектов в готовых домах вместе - "совокупные темпы продаж в киевских новостройках в 2017 году" ?
Востаннє редагувалось zahar_ в П'ят 06 кві, 2018 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:А вообще по КРЖН есть несколько точек которые дадут понимание куда мы идём. Это конец мая, конец августа и конец октября.
Почему именно эти даты? Обоснуйте.
Конец мая - это начало мертвого сезона как на рынке аренды, так и продажи. Что он может показать? Или выйдет какая то статистика, на которую вы обращаете внимание?
Кстати, почему вы думаете что 10 домов Эврики перевесят тысячи домов ПОХа с сотнями кафе, спортзалами, магазинами, поликлиниками, школами, детскими развивайками, салонами красоты, студиями и любой другой городской инфраструктурой, которую можно вообразить?
Для жизни я бы сам взял Эврику, чем ПОХ, но думать что Эврика "убьет" ПОХ - наивно. Намного больший Ликоград не причинил ПОХу никакого вреда.
Оранжевый-хит сезона написав:Главная тенденция этого года, что не открываются продажи в новых обьектах. Старые ещё плохо распроданны. Но для весны это хорошо, в спокойном режиме достроят и заселят то что сейчас в состоянии 30%+ А вот у Республики и Файна тауна плохие перспективы.
Новости из первых рук. Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились. Обвал начался с осени 2017. Очень хорошим периодом был 2016 - первая половина 2017. Возможные причины: 1.Заканчивается перетекание депозитов в кирпич. 2. Выросли издержки строительства и выгоднее стало смотреть готовые и недостроенные частные дома. п.2 слабовероятен т.к. нет роста цен и спроса. ПС. Дилеры и импортеры без особого успеха пытаются расшевелить рынок невиданными акциями...
По постройке частных домов ОКРЖН - конце 2017 говорил с человеком который строит дома под заказ. В принципе говорит 2016 и 2017 были нормальные для поддержки штанов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Новости из первых рук. Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились. Обвал начался с осени 2017. Очень хорошим периодом был 2016 - первая половина 2017. ...
А источник не говорил - обвал это сколько? Падение на 10% на 30%, на 50%, на 80%?
Пару слов о восточных съемщиках. Донецких не было, а с луганскими опыт есть - два раза.
Три года снимала барышня-наверное один лучших арендаторов. Если под микроскопом смотреть то можно придраться конечно. А так норм. Хотя у нее могут быть претензии к "местным", которые проявляют свой патриотизм на шинах.
Сейчас живет пара. Скажу так -средне. Есть недостатки, но не такие чтоб выселять.
Самые плохие были съемщики- грузины. Те бухали все время, после 6 месяцев выселил.
Но в любом случае не хотелось бы рассуждать категорично. Эти плохие, а эти хорошие.