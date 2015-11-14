Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:13

Alex6 написав: Представил такую ситуацию у себя, свечка 25 этажей, постройке 10 лет.

Горела скорее всего проводка в шахте лифта, видимо замыкание. В самом лифте гореть нечему. Проблема была только в дыму. Возможно ситуация вообще бы прошла незамеченной если бы не подняли панику. Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.

Обслуживающая контора вообще не может быть готова к таким ситуациям. В чем должна заключаться эта готовность ?

Откуда дым на незадымляемой лестнице ?

У нас кстати есть еще специальный сквозной противопожарный лифт который должен включиться при пожарной тревоге, правда сильно в этом сомневаюсь. Представил такую ситуацию у себя, свечка 25 этажей, постройке 10 лет.Горела скорее всего проводка в шахте лифта, видимо замыкание. В самом лифте гореть нечему. Проблема была только в дыму. Возможно ситуация вообще бы прошла незамеченной если бы не подняли панику. Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.Обслуживающая контора вообще не может быть готова к таким ситуациям. В чем должна заключаться эта готовность ?Откуда дым на незадымляемой лестнице ?У нас кстати есть еще специальный сквозной противопожарный лифт который должен включиться при пожарной тревоге, правда сильно в этом сомневаюсь.

Alex6 написав: Yuri_T написав: Alex6 написав: Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет. Выбегать из квартиры в дым вообще глупость, проще заложить щели во входной двери от дыма и выйти на балкон. Огонь из лифта в квартиру перебраться не сможет.

вы это серьёзно?

такие потом прыгают с балконов. вы это серьёзно?такие потом прыгают с балконов.



Если горит внутри дома, то огонь в квартиру не попадет. Это не ТРЦ.

Если горит в самой квартире или фасад - естественно эвакуируемся.



В пожаре погибают чаще всего от дыма. Бежать целенаправленно в дым в толпу в панику не разумно. Если горит внутри дома, то огонь в квартиру не попадет. Это не ТРЦ.Если горит в самой квартире или фасад - естественно эвакуируемся.В пожаре погибают чаще всего от дыма. Бежать целенаправленно в дым в толпу в панику не разумно.

1) Два раза в детстве пережил пожар у себя + два недавно у соседей (один раз квартира из-за проводки полностью выгорела, второй отделались дымом на весь этаж), поэтому опыт у меня далеко не теоретический.2) Вытяжка и щели в дверях - при сильном пожаре дым будет и у вас. Когда горит что-то пластиковое, из окон дым хeрачит так, что хватает всем кто сверху даже через улицу. Дым этот, к тому же, ядовитый.При сильном пожаре у соседа через стенку может от высокой температуры спокойно начаться пожар у Вас.3) Контора в этом комплексе - это не ЖЭК, который неизвестно где и вообще только приходящими сантехниками-электриками может помочь, там была круглосуточная охрана и т.п., но толку как-то не очень.4) До незадымляемой лестницы нужно ещё добраться в задымленных коридорах + то, что я говорил о панике и толчее.Ну и прошлогодняя новость по теме "чему же там гореть" (уже было здесь):Я в 4 года, когда горел телевизор, выбежал как раз на балкон. Как потом сказали родители и пожарные, это было, мягко говоря, неправильно.ЗЫ Во время пожара, обстрела, аварии и пр. критических ситуациях, неподготовленные люди очень редко могут совладать с собой и поступать сугубо рационально.