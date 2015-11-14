Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:А вообще по КРЖН есть несколько точек которые дадут понимание куда мы идём. Это конец мая, конец августа и конец октября.
Почему именно эти даты? Обоснуйте.
Конец мая - это начало мертвого сезона как на рынке аренды, так и продажи. Что он может показать? Или выйдет какая то статистика, на которую вы обращаете внимание?
Кстати, почему вы думаете что 10 домов Эврики перевесят тысячи домов ПОХа с сотнями кафе, спортзалами, магазинами, поликлиниками, школами, детскими развивайками, салонами красоты, студиями и любой другой городской инфраструктурой, которую можно вообразить?
Для жизни я бы сам взял Эврику, чем ПОХ, но думать что Эврика "убьет" ПОХ - наивно. Намного больший Ликоград не причинил ПОХу никакого вреда.
пані Трайбека не бачить тенденціі Кржн??? Здешевіння всього, крім певних категорій житла в центрі??? Депопуляція населення в цьому і наступних роках - стане вирішальним впливом Кржн. Укробидлота так і не змогла побудувати сучасну економіку, все на феодальному рівні.
Не иначе как надо ставить 40 куе:) за уютную 3к в доме расположеного в пешей доступности от пляжа озера Тельбин.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.