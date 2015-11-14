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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 795796797798

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 07:27

  richbitch написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А вообще по КРЖН есть несколько точек которые дадут понимание куда мы идём. Это конец мая, конец августа и конец октября.



Почему именно эти даты? Обоснуйте.

Конец мая - это начало мертвого сезона как на рынке аренды, так и продажи. Что он может показать? Или выйдет какая то статистика, на которую вы обращаете внимание?


Кстати, почему вы думаете что 10 домов Эврики перевесят тысячи домов ПОХа с сотнями кафе, спортзалами, магазинами, поликлиниками, школами, детскими развивайками, салонами красоты, студиями и любой другой городской инфраструктурой, которую можно вообразить?

Для жизни я бы сам взял Эврику, чем ПОХ, но думать что Эврика "убьет" ПОХ - наивно. Намного больший Ликоград не причинил ПОХу никакого вреда.
пані Трайбека не бачить тенденціі Кржн??? Здешевіння всього, крім певних категорій житла в центрі??? Депопуляція населення в цьому і наступних роках - стане вирішальним впливом Кржн. Укробидлота так і не змогла побудувати сучасну економіку, все на феодальному рівні.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:32

пЭрЭмога - Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівель та благоустрій території зони відпочинку «Тельбін»)) https://dozorro.org/tender/UA-2018-04-0 ... 3-a#tender

Не иначе как надо ставить 40 куе:) за уютную 3к в доме расположеного в пешей доступности от пляжа озера Тельбин.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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