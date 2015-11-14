Додано: Суб 07 кві, 2018 11:37

Не понятен смысл агентов при продаже новостроя.

Если продает застройщик, какой агент?

Если продает перекуп, зачем ему отдавать 3-5% фактически своих денег левому агенту? Он может поднять цену, продать напрямую и положить эти деньги себе в карман. Реальная цена это сколько достал из кармана покупатель, а не как потом эти деньги поделились.

Если продавец очень занят или из другого города, почему бы ему не нанять бодрую пенсионерку, которая будет отвечать на звонки и пару раз в неделю показывать? Или поторговаться и найти агента за 1%, которому он заплатит сам?

Или Сержик пошел смотреть с агентом вариант, который был в свободном доступе, который перекуп продает сам, и чтобы его найти напрямую нужно было поставить фильтр "частные" или пролистать еще пару страниц на олх?