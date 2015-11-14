Не иначе как надо ставить 40 куе:) за уютную 3к в доме расположеного в пешей доступности от пляжа озера Тельбин.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 08:32
пЭрЭмога - Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт будівель та благоустрій території зони відпочинку «Тельбін»))
Не иначе как надо ставить 40 куе:) за уютную 3к в доме расположеного в пешей доступности от пляжа озера Тельбин.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:08
10 домов.... я бы сказал територия от метро Васильковская, до метро теремки и до Жулян
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Додано: Суб 07 кві, 2018 09:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве достаточно места для всех.
Когда начали строить Эврику, некоторые переуступали Патриотику и покупали в Эврике. Это никак не похоронило ПОХ. Если посмотреть на прайс, Аркада все время продавала и в конце концов распродала Патриотику дороже Эврики.
Если же в Киеве начнется отток населения, то в первую очередь под угрозой должны оказаться пригороды, в которых особых преимуществ, кроме низкой цены, нет.
Додано: Суб 07 кві, 2018 09:51
Это да, для меня было тайной как Патриотику можно продавать дороже Эврики. Но это доказывает только то что "милионы мух не могут ошибаться"
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Додано: Суб 07 кві, 2018 10:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То что наружу такое же дырявое. Ветер воет Руку подносишь и чувствуется как дует.
Риэлтор подвигается до 3% легко.
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:05
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:08
Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...
Застройщики рекламный бюджет на этот год никак не могут согласовать, что-ли?
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:37
Не понятен смысл агентов при продаже новостроя.
Если продает застройщик, какой агент?
Если продает перекуп, зачем ему отдавать 3-5% фактически своих денег левому агенту? Он может поднять цену, продать напрямую и положить эти деньги себе в карман. Реальная цена это сколько достал из кармана покупатель, а не как потом эти деньги поделились.
Если продавец очень занят или из другого города, почему бы ему не нанять бодрую пенсионерку, которая будет отвечать на звонки и пару раз в неделю показывать? Или поторговаться и найти агента за 1%, которому он заплатит сам?
Или Сержик пошел смотреть с агентом вариант, который был в свободном доступе, который перекуп продает сам, и чтобы его найти напрямую нужно было поставить фильтр "частные" или пролистать еще пару страниц на олх?
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:44
что такое ПОХ?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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