Позняки - Осокорки - Харьковский
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:12
Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму)))
Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59
Страшные люди. Я из-за них прелесть поспешил обратно откупить. Вполне можно было еще подождать и сэкономить тыс 15-20.
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