RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796797798799

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49

  Очкарик написав::oops:

Позняки - Осокорки - Харьковский
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20198
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:12

  antey1969 написав:Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...


Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму))) :lol:

Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!". :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18614
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59

  Frant написав:
  antey1969 написав:Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...


Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму))) :lol:

Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!". :wink:

Страшные люди. Я из-за них прелесть поспешил обратно откупить. Вполне можно было еще подождать и сэкономить тыс 15-20.
airmax78
 
Повідомлень: 24229
З нами з: 25.10.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 796797798799
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Альтернативщик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1053, 1054, 1055
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10542 1914670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 21:54
Прохожий
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21207
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5718)
07.04.2018 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.