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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49
Очкарик написав:
Позняки - Осокорки - Харьковский
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59
Frant написав: antey1969 написав:
Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...
Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму)))
Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!".
Страшные люди. Я из-за них прелесть поспешил обратно откупить. Вполне можно было еще подождать и сэкономить тыс 15-20.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:40
Скорей всего так и есть! Но лучше синица в руках, чем эвропа в опе!
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