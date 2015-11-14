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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49
Очкарик написав:
Позняки - Осокорки - Харьковский
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59
Frant написав: antey1969 написав:
Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...
Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму)))
Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!".
Страшные люди. Я из-за них прелесть поспешил обратно откупить. Вполне можно было еще подождать и сэкономить тыс 15-20.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:40
Скорей всего так и есть! Но лучше синица в руках, чем эвропа в опе!
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rusramzik
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Додано: Суб 07 кві, 2018 16:53
UA написав:
Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.
Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36
Richi написав: UA написав:
Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.
Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
А чего это вы в трёх соснах заблудились - юа говорил за последнее время, а решение о строительстве эпицентра принималось минимум 2 года назад.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36
Richi написав: UA написав:
Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.
Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
Петровка єто пригород?
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36
Richi написав: UA написав:
Новости из первых рук.Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились
.
Т.е. владельцы Эпицентра
, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты
коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
Построил дом. За время строительства и внутренней отделки в Эпицентре купил: саморезы, хомуты, гофры для вытяжек, затирку для плитки, 1кг акриловой шпаклевки и т.п. мелочекву что в общей смете затянуло на 0,00...1%.
Что Я сделал не так?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 07 кві, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36
Richi написав: UA написав:
Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.
Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
Повышают процент монополизации. Абсолютная монополия более эффективна, чем частичная.
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antey1969
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:39
Прохожий написав: Richi написав: UA написав:
Новости из первых рук.Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились
.
Т.е. владельцы Эпицентра
, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты
коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
Построил дом. За время строительства и внутренней отделки в Эпицентре купил: саморезы, хомуты, гофры для вытяжек, затирку для плитки, 1кг акриловой шпаклевки и т.п. мелочекву что в общей смете затянуло на 0,00...1%.
Что Я сделал не так?
пьёте каждый день
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:45
Оранжевый-хит сезона написав:
пьёте каждый день
Зачем так!? Человек (Прохожий) не привык и не хочет платить на 30-40% за материалы у ожуевшего монополиста! И кстати, Петровка это обалденная-проездная-торговая промзона!
Востаннє редагувалось rusramzik
в Суб 07 кві, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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rusramzik
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