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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 797798799800>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 11:49

  Очкарик написав::oops:

Позняки - Осокорки - Харьковский
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:59

  Frant написав:
  antey1969 написав:Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...


Зверніть увагу - рожевоокулярники і місцеві ріелтори мовчать, неначе риба фугу в тарілці японського гурмана чи австралійські бичорили на мілководді київського океанаріуму))) :lol:

Тільки ціни пнуться чуть уверх - зразу убогі вискакують з кущів або піднімаються батискафом на поверхню і починають хай, шум і крик: "Підйом економіки! Дорожай! Купляй бігом!". :wink:

Страшные люди. Я из-за них прелесть поспешил обратно откупить. Вполне можно было еще подождать и сэкономить тыс 15-20.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скорей всего так и есть! Но лучше синица в руках, чем эвропа в опе!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 16:53

  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36

  Richi написав:
  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?

А чего это вы в трёх соснах заблудились - юа говорил за последнее время, а решение о строительстве эпицентра принималось минимум 2 года назад.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36

  Richi написав:
  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?

Петровка єто пригород?
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36

  Richi написав:
  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?

Построил дом. За время строительства и внутренней отделки в Эпицентре купил: саморезы, хомуты, гофры для вытяжек, затирку для плитки, 1кг акриловой шпаклевки и т.п. мелочекву что в общей смете затянуло на 0,00...1%.
Что Я сделал не так?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 07 кві, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:36

  Richi написав:
  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?

Повышают процент монополизации. Абсолютная монополия более эффективна, чем частичная.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:39

  Прохожий написав:
  Richi написав:
  UA написав:Новости из первых рук.
Продажи материалов для индивидуального строительства, в киевском регионе, резко обвалились.

Т.е. владельцы Эпицентра, которые являются практически монополистами рынка, обладают статистикой продаж и пр. информацией - идиоты коль открыли ещё один огромный магазин на Петровке?

Построил дом. За время строительства и внутренней отделки в Эпицентре купил: саморезы, хомуты, гофры для вытяжек, затирку для плитки, 1кг акриловой шпаклевки и т.п. мелочекву что в общей смете затянуло на 0,00...1%.
Что Я сделал не так?

пьёте каждый день
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:45

  Оранжевый-хит сезона написав:пьёте каждый день

Зачем так!? Человек (Прохожий) не привык и не хочет платить на 30-40% за материалы у ожуевшего монополиста! И кстати, Петровка это обалденная-проездная-торговая промзона!
Востаннє редагувалось rusramzik в Суб 07 кві, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
rusramzik
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