Был сегодня в ЖК Патриотика возле последних домов где началось заселение. "Город мёртвых". А у аркада там было "всё выкуплено" ещё осенью 2015.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:47
Оранжевый-хит сезона уня что скажешь о туфтогонстве ярославы чапко
Был сегодня в ЖК Патриотика возле последних домов где началось заселение. "Город мёртвых". А у аркада там было "всё выкуплено" ещё осенью 2015.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 07 кві, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:54
Дык виталий котенко понял что крепко обделался на своей брехне в 2017 когда он на домике роси уровня цен на КРЖН на 9% нарисовал.
Решил в этом году видимо виталий котенко не сцать против ветра.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:18
Чухают репу. Навес в готовых домах в 2017 дал прирост минимум 30%,
"Влады" тужатся в загоне аленей а навес растёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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