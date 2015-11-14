Был сегодня в ЖК Патриотика возле последних домов где началось заселение. "Город мёртвых". А у аркада там было "всё выкуплено" ещё осенью 2015.
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Додано: Суб 07 кві, 2018 17:47
Оранжевый-хит сезона уня что скажешь о туфтогонстве ярославы чапко
Был сегодня в ЖК Патриотика возле последних домов где началось заселение. "Город мёртвых". А у аркада там было "всё выкуплено" ещё осенью 2015.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 07 кві, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 17:54
Дык виталий котенко понял что крепко обделался на своей брехне в 2017 когда он на домике роси уровня цен на КРЖН на 9% нарисовал.
Решил в этом году видимо виталий котенко не сцать против ветра.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 18:18
Чухают репу. Навес в готовых домах в 2017 дал прирост минимум 30%,
"Влады" тужатся в загоне аленей а навес растёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41
под угройзой окажуться нью-хрущі-гетто-мурашнікі в пердях Куйова,
особенно недостроєні, або построєні але подключонні на врємєнной схємі
Пригород менш етажний, то раз, а по друге, там або рейковий транспорт орієнтована ЦА, або із дуповозками, які можна свободно парковать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:20
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пох - рулит
миллиарды мух ведь не могут ошибаться?
зато не совкошлак (с)
аренда опять же, вот это вот все
белые ходоки не пройдут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:43
При СССР строили такие же китайские стены, только 12, а не 25 этажей.
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
суласен, рулять полупидвалы в пердях Бучи з промтарыфамы
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 07 кві, 2018 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там же
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07
Продажи КГС можно отслеживать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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