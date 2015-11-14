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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:47

Оранжевый-хит сезона уня что скажешь о туфтогонстве ярославы чапко
Зображення

Был сегодня в ЖК Патриотика возле последних домов где началось заселение. "Город мёртвых". А у аркада там было "всё выкуплено" ещё осенью 2015.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 07 кві, 2018 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 17:54

  antey1969 написав:Гм, странно, чего же это Домик так резво вниз идет? Причем, которую неделю...

Дык виталий котенко понял что крепко обделался на своей брехне в 2017 когда он на домике роси уровня цен на КРЖН на 9% нарисовал.
Решил в этом году видимо виталий котенко не сцать против ветра.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 18:18

  antey1969 написав:Застройщики рекламный бюджет на этот год никак не могут согласовать, что-ли?

Чухают репу. Навес в готовых домах в 2017 дал прирост минимум 30%,
"Влады" тужатся в загоне аленей а навес растёт.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 19:41

  Vlad442 написав:В Киеве достаточно места для всех.
Когда начали строить Эврику, некоторые переуступали Патриотику и покупали в Эврике. Это никак не похоронило ПОХ. Если посмотреть на прайс, Аркада все время продавала и в конце концов распродала Патриотику дороже Эврики.
Если же в Киеве начнется отток населения, то в первую очередь под угрозой должны оказаться пригороды, в которых особых преимуществ, кроме низкой цены, нет.

под угройзой окажуться нью-хрущі-гетто-мурашнікі в пердях Куйова,
особенно недостроєні, або построєні але подключонні на врємєнной схємі

Пригород менш етажний, то раз, а по друге, там або рейковий транспорт орієнтована ЦА, або із дуповозками, які можна свободно парковать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пох - рулит
миллиарды мух ведь не могут ошибаться?
зато не совкошлак (с)
аренда опять же, вот это вот все
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белые ходоки не пройдут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:43

При СССР строили такие же китайские стены, только 12, а не 25 этажей.
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:под угройзой окажуться нью-хрущі-гетто-мурашнікі в пердях Куйова,особенно недостроєні, або построєні але подключонні на врємєнной схємі

суласен, рулять полупидвалы в пердях Бучи з промтарыфамы :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:пох - рулит
миллиарды мух ведь не могут ошибаться?
зато не совкошлак (с)
аренда опять же, вот это вот все
Зображення

белые ходоки не пройдут
Там жеЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:03

К чему тут эти фото, снятые, к тому же, такой ужасной камерой?
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:07

Продажи КГС можно отслеживать? http://interfax.com.ua/news/interview/201987.html
Продажа недвижимости в "Киевгорстрое" в основном осуществляется через покупку имущественных прав,
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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