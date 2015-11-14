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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:К чему тут эти фото, снятые, к тому же, такой ужасной камерой?
К чему этот в***р?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 21:35

Re: модераторы есть на форуме???

  Оранжевый-хит сезона написав:
Vlad442 написав:К чему тут эти фото, снятые, к тому же, такой ужасной камерой?
К чему этот в***р?

реально уже ЗАИПАЛ!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 798799800801
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