К чему этот в***р?Vlad442 написав:К чему тут эти фото, снятые, к тому же, такой ужасной камерой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К чему этот в***р?
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Додано: Суб 07 кві, 2018 21:35
Re: модераторы есть на форуме???
реально уже ЗАИПАЛ!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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