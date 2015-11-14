Эта ветка источник вдохновения для многих "аналитиков" и журнашлюшек.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:17
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ЖК Акцент уже начали ремонты делать.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:47
Побалаболять і забудуть. Укро-їліта
нездатна щось змінити в державі. 300 років під московитами - час негативноі селекціі. Це ж не хрєн собачий!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 07 кві, 2018 23:09, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:47
Новус - это магазин для богачей.
Люди которые жрут каждый день, покупают напрямую у мясокомбинатов, сырзаводов, агрокомпаний... или импортеров (у кого выход есть).
ПС. Вы не подумайте чего. В Новусе я иногда бываю, посмотрю позаписываю... и выхожу через выход без покупок.
Даже батон не могу позволить себе у них купить, при наличии скидки в Хлебобулочный комбинат#3.
Новус это для богачей и прочих UA
ПСС по интеллектуальному уровню оба выс@ра примерно одного уровня.
Всех с Пасхой!
Додано: Суб 07 кві, 2018 23:06
случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет
такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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