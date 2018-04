Додано: Суб 07 кві, 2018 23:06

случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет

такое

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.