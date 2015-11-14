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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:47

  UA написав:Эпицентр это для вас.
Люди которые делают не первую стройку, покупают напрямую у дилеров... или импортеров (у кого выход есть). От них собственно и информация.
ПС. Вы не подумайте чего. В эпицентре я иногда бываю, посмотрю позаписываю... и выхожу через выход без покупок.
Даже крепеж не могу позволить себе у них купить, при наличии скидки в Солди - метавис.
Эпик это для богачей и прочих ричбичей :mrgreen:


Новус - это магазин для богачей.

Люди которые жрут каждый день, покупают напрямую у мясокомбинатов, сырзаводов, агрокомпаний... или импортеров (у кого выход есть).

ПС. Вы не подумайте чего. В Новусе я иногда бываю, посмотрю позаписываю... и выхожу через выход без покупок.

Даже батон не могу позволить себе у них купить, при наличии скидки в Хлебобулочный комбинат#3.
Новус это для богачей и прочих UA :mrgreen:

ПСС по интеллектуальному уровню оба выс@ра примерно одного уровня.

Всех с Пасхой!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:06

случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет
такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:25

  kingkongovets написав:случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет
такое

Случайность-это неосознанная закономерность ))) до Ашана на ПОХе тоже явно случайно добрались :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 23:36

  stm написав:
  kingkongovets написав:случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет
такое

Случайность-это неосознанная закономерность ))) до Ашана на ПОХе тоже явно случайно добрались :)


эту фотку я нашел в фб, на похе бываю только проездом

https://www.facebook.com/taraskaidan/po ... 1828824581
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:35

Реальність б,є рожевоокулярників фейсом об тейбл: "Прозвучало много очень невеселых цифр.

Прошлый год побил рекорд по количеству предложений для украинцев от зарубежных работодателей, по сравнению с 2014 годом, количество вакансий увеличилась почти в четыре раза. ".http://uainfo.org/blognews/1523168571-p ... trane.html Тут дехто з місцевих козлів писав про лінь і тупість пересічних українців. Чомусь закордонні роботодавці вважають зовсім інакше. Моде, проблема не в пересічному, а в укро їліті???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:05

Парковка в Одессе возле дельфинария и в Аркадии: 30 грн./час. В кафешке чайку выпить с тортиком: 600 грн. на 4х. Эти цены точно полностью отыграли девал. Парковка, пожалуй, даже уже дороже стОит чем стоила когда-либо. "Почувствовал свое место в пищевой цепочке"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:16

airmax78
При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты?
Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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