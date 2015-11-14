Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Эпицентр это для вас. Люди которые делают не первую стройку, покупают напрямую у дилеров... или импортеров (у кого выход есть). От них собственно и информация. ПС. Вы не подумайте чего. В эпицентре я иногда бываю, посмотрю позаписываю... и выхожу через выход без покупок. Даже крепеж не могу позволить себе у них купить, при наличии скидки в Солди - метавис. Эпик это для богачей и прочих ричбичей
Новус - это магазин для богачей.
Люди которые жрут каждый день, покупают напрямую у мясокомбинатов, сырзаводов, агрокомпаний... или импортеров (у кого выход есть).
ПС. Вы не подумайте чего. В Новусе я иногда бываю, посмотрю позаписываю... и выхожу через выход без покупок.
Даже батон не могу позволить себе у них купить, при наличии скидки в Хлебобулочный комбинат#3. Новус это для богачей и прочих UA
ПСС по интеллектуальному уровню оба выс@ра примерно одного уровня.
случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет такое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет такое
Случайность-это неосознанная закономерность ))) до Ашана на ПОХе тоже явно случайно добрались
kingkongovets написав:случайно попал сегодня в еще не открытый пока клуб виртуальной реальности, увидел стены, облицованные искусственным кирпичом, выкрашенным в черный цвет, поинтересовался у хозяина - в эпике брал? почем? - на шо получил ответ: я шо лох в эпике брать? нашел чувака, который это в гаражах льет такое
Случайность-это неосознанная закономерность ))) до Ашана на ПОХе тоже явно случайно добрались
эту фотку я нашел в фб, на похе бываю только проездом
Реальність б,є рожевоокулярників фейсом об тейбл: "Прозвучало много очень невеселых цифр.
Прошлый год побил рекорд по количеству предложений для украинцев от зарубежных работодателей, по сравнению с 2014 годом, количество вакансий увеличилась почти в четыре раза. ".http://uainfo.org/blognews/1523168571-p ... trane.html Тут дехто з місцевих козлів писав про "лінь і тупість пересічних українців." Чомусь закордонні роботодавці вважають зовсім інакше. Може, проблема не в пересічному, а в укро їліті???
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 кві, 2018 13:25, всього редагувалось 2 разів.
Парковка в Одессе возле дельфинария и в Аркадии: 30 грн./час. В кафешке чайку выпить с тортиком: 600 грн. на 4х. Эти цены точно полностью отыграли девал. Парковка, пожалуй, даже уже дороже стОит чем стоила когда-либо. "Почувствовал свое место в пищевой цепочке"(с)
барабашов написав:airmax78 При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты? Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?
В разных отраслях по-разному. Печальнее всего, в банковской сфере и, как ни странно, в гостиничном бизнесе. В гривнах, выросла %% на 30. В общем такое ощущение, что хорошую прибыль гребут в отдельных сегментах, но она вся оседает в карманах собственников бизнеса. Наемным работникам ничего не перепадает. Как результат, многие из тех, кто, например, работал в гостиницах/ресторанах: едет в Турцию, устраиваются на пассажирские теплоходы. Сестра жены жалуется, что на предлагаемую зарплату не могут набрать персонал в гостиницу. PS Парковка по 30ке за час забита. Я сам в шоке - если бы знал цену - оставил бы машину наверху и прошелся бы пешком лишний километр.
Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...
На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.