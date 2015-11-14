airmax78
как между Белой Церковью и Уманью?
совсем печально или на троечку потянет?
зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно
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Додано: Нед 08 кві, 2018 12:45
airmax78
как между Белой Церковью и Уманью?
совсем печально или на троечку потянет?
зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ой, ли? На типа Радужный или типа Жемчужин тоже "существенно выросли"? Не говорите ерундой
Про премиум сегмент вообще речь не веду, кто может его позволить, им все равно, сколько денег платить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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