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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...

На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.
Ой, ли? На типа Радужный или типа Жемчужин тоже "существенно выросли"? Не говорите ерундой

Про премиум сегмент вообще речь не веду, кто может его позволить, им все равно, сколько денег платить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты?
Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?

В разных отраслях по-разному. Печальнее всего, в банковской сфере и, как ни странно, в гостиничном бизнесе. В гривнах, выросла %% на 30. В общем такое ощущение, что хорошую прибыль гребут в отдельных сегментах, но она вся оседает в карманах собственников бизнеса. Наемным работникам ничего не перепадает. Как результат, многие из тех, кто, например, работал в гостиницах/ресторанах: едет в Турцию, устраиваются на пассажирские теплоходы. Сестра жены жалуется, что на предлагаемую зарплату не могут набрать персонал в гостиницу.
PS Парковка по 30ке за час забита. Я сам в шоке - если бы знал цену - оставил бы машину наверху и прошелся бы пешком лишний километр.
Из банковской сферы и по знакомым, сменившим работу, и по новым вакансиям - вижу примерно х2 в гривне по сравнению с 2015-2016 годами. Сам удивляюсь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:02

  Yuri_T написав:airmax78
как между Белой Церковью и Уманью?
совсем печально или на троечку потянет?

зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно :D

Как Буковель уже давно на уровне Италии:)
Iskander
 
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