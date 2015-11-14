airmax78 написав:

барабашов написав: airmax78

При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты?

Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет? При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты?Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?

В разных отраслях по-разному. Печальнее всего, в банковской сфере и, как ни странно, в гостиничном бизнесе. В гривнах, выросла %% на 30. В общем такое ощущение, что хорошую прибыль гребут в отдельных сегментах, но она вся оседает в карманах собственников бизнеса. Наемным работникам ничего не перепадает. Как результат, многие из тех, кто, например, работал в гостиницах/ресторанах: едет в Турцию, устраиваются на пассажирские теплоходы. Сестра жены жалуется, что на предлагаемую зарплату не могут набрать персонал в гостиницу.PS Парковка по 30ке за час забита. Я сам в шоке - если бы знал цену - оставил бы машину наверху и прошелся бы пешком лишний километр.