Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...
На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.
Ой, ли? На типа Радужный или типа Жемчужин тоже "существенно выросли"? Не говорите ерундой
Про премиум сегмент вообще речь не веду, кто может его позволить, им все равно, сколько денег платить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
барабашов написав:airmax78 При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты? Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?
В разных отраслях по-разному. Печальнее всего, в банковской сфере и, как ни странно, в гостиничном бизнесе. В гривнах, выросла %% на 30. В общем такое ощущение, что хорошую прибыль гребут в отдельных сегментах, но она вся оседает в карманах собственников бизнеса. Наемным работникам ничего не перепадает. Как результат, многие из тех, кто, например, работал в гостиницах/ресторанах: едет в Турцию, устраиваются на пассажирские теплоходы. Сестра жены жалуется, что на предлагаемую зарплату не могут набрать персонал в гостиницу. PS Парковка по 30ке за час забита. Я сам в шоке - если бы знал цену - оставил бы машину наверху и прошелся бы пешком лишний километр.
Из банковской сферы и по знакомым, сменившим работу, и по новым вакансиям - вижу примерно х2 в гривне по сравнению с 2015-2016 годами. Сам удивляюсь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал. Затонемуравейник и есть где припарковаться. Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.
airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал. Затонемуравейник и есть где припарковаться. Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.
"Никого не жалко, никого..." Уверен, что дай жителям человейников такое количество земли, там будет тоже самое. Лет десять назад (вроде) наблюдал на Ахматовой похожее - из белого лексуса, припарковавшегося в грязи, высунулась красивая ножка в недешевых (наверно) туфельках, и попрыгала ее хозяйка, выбирая места посуше. Проехал сегодня мимо Заречного, и стало грустно. Кое-глде, вместо синих рам уже стоят белые, а так как стекла не тонированные, то хозява защищаются от солнца и взглядов в панорамные окна кто как может. И вид у этого разнообразия цветов и фактур - ну вроде как балконы хрущей, с их разнообразием сушащихся подштанников и барахла.
airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал. Затонемуравейник и есть где припарковаться. Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.
Макс вы зря иронизируете. В домах с модными МОПами просто физически негде развести бардак. Процент автожлобов парующихся исключительно во дворе, везде примерно одинаков.