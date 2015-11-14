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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...

На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.
Ой, ли? На типа Радужный или типа Жемчужин тоже "существенно выросли"? Не говорите ерундой

Про премиум сегмент вообще речь не веду, кто может его позволить, им все равно, сколько денег платить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  барабашов написав:airmax78
При таких ценах кафетерий с тортиками и парковка забиты?
Как зарплаты ваших знакомых в Одессе - на сколько в гривне повысились за 5 лет?

В разных отраслях по-разному. Печальнее всего, в банковской сфере и, как ни странно, в гостиничном бизнесе. В гривнах, выросла %% на 30. В общем такое ощущение, что хорошую прибыль гребут в отдельных сегментах, но она вся оседает в карманах собственников бизнеса. Наемным работникам ничего не перепадает. Как результат, многие из тех, кто, например, работал в гостиницах/ресторанах: едет в Турцию, устраиваются на пассажирские теплоходы. Сестра жены жалуется, что на предлагаемую зарплату не могут набрать персонал в гостиницу.
PS Парковка по 30ке за час забита. Я сам в шоке - если бы знал цену - оставил бы машину наверху и прошелся бы пешком лишний километр.
Из банковской сферы и по знакомым, сменившим работу, и по новым вакансиям - вижу примерно х2 в гривне по сравнению с 2015-2016 годами. Сам удивляюсь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 16:02

  Yuri_T написав:airmax78
как между Белой Церковью и Уманью?
совсем печально или на троечку потянет?

зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно :D

Как Буковель уже давно на уровне Италии:)
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.Зображення
Зображення
Зображення
Затонемуравейник и есть где припарковаться.
Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:01

  airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.Зображення
Зображення
Зображення
Затонемуравейник и есть где припарковаться.
Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.


"Никого не жалко, никого..." Уверен, что дай жителям человейников такое количество земли, там будет тоже самое. Лет десять назад (вроде) наблюдал на Ахматовой похожее - из белого лексуса, припарковавшегося в грязи, высунулась красивая ножка в недешевых (наверно) туфельках, и попрыгала ее хозяйка, выбирая места посуше.
Проехал сегодня мимо Заречного, и стало грустно. Кое-глде, вместо синих рам уже стоят белые, а так как стекла не тонированные, то хозява защищаются от солнца и взглядов в панорамные окна кто как может. И вид у этого разнообразия цветов и фактур - ну вроде как балконы хрущей, с их разнообразием сушащихся подштанников и барахла.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:04

  alkasander написав:В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.

от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.
Давно тут не отписывался, но есть исключения: вот засцаное парадное панельки:Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:14

  airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.
Затонемуравейник и есть где припарковаться.
Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.

Макс вы зря иронизируете.
В домах с модными МОПами просто физически негде развести бардак.
Процент автожлобов парующихся исключительно во дворе, везде примерно одинаков.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:17

BIGor Честно говоря снаружи выглядит как вход в режимное учреждение.
Вот как должны выглядеть симпатичные входные группы:
По-дороже:
Зображення
По-дешевле:
Зображення
airmax78
 
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