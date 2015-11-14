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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:20

  UA написав:
  airmax78 написав:Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.
Затонемуравейник и есть где припарковаться.
Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.

Макс вы зря иронизируете.
В домах с модными МОПами просто физически негде развести бардак.
Процент автожлобов парующихся исключительно во дворе, везде примерно одинаков.

Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:27

  airmax78 написав:Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?

Это говорит о высоком моральном облике жителей модных домов?
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:30

  UA написав:
  airmax78 написав:Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?

Это говорит о высоком моральном облике жителей модных домов?

Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...
Там, как нигде проявляется доминировние одних человеческих особей над другими. Это и парковочные замки под подъездами и нависающие над безропотным 1м, 2м, а иногда и 3м этажом гигантские царь-балконы, полностью оставляющие окна нижних квартир без солнца.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 08 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:34

  airmax78 написав:Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...

Это передает?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей.

Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.

Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?

1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.

Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.

Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:57

  UA написав:
  airmax78 написав:Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...

Это передает?

Это даже близко не передает. Здесь хрущики, фактически, в идеале. Балкончики как один в первозданном виде. Если убрать всю киношную бутафорию -это будет идеальный, как-будто только вчера сданный, район хрущей.
В реальных хрущах все куда плачевнее. Там уже в большинстве случаев, ничто не поможет - только снос. Иллюстрация быта: в центре района большая подубитая детская площадка. Вокруг нее две беседки. В каждой - пьяное застолье. Рядом мангал. Мат стоит на весь двор. Короче, все то, что жители Тетрис2 будут иметь в светлом будущем, жители этих хрущей уже давно имеют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Вести с полей.

Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.

Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?

1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.

Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.

Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.

Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:53

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Вести с полей.

Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.

Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?

1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.

Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.

Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.

Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.


Вот именно!

А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.

Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.

В Киеве должно быть в разы дороже.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:53

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Вести с полей.

Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.

Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?

1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.

Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.

Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.

Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.


Если я правильно понял, то речь о том, что доходность аренды в Житомире в разы ниже Киевской. А спрос все равно есть
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.

Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.

В Житомире новостроя за 25 лет меньше 10-ти домов. Интересно - почему? И чего исходя из 0,00001% сделок говорить о рынке недвижимости? Ну купил "меценат" квартиру дорого в деградирующем обл. центре. Это не означает, что в Киеве население станет в 3 раза богаче.
BIGor
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