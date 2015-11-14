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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 кві, 2018 18:20
UA написав: airmax78 написав:
Ни с чем несравнимый уют и колорит хрущевочек. МОПы снимать не стал.
Затонемуравейник и есть где припарковаться.
Правда это не кирпичные хрущи. Думаю, что во дворах кирпичных ситуация кардинально лучше.
Макс вы зря иронизируете.
В домах с модными МОПами просто физически негде развести бардак.
Процент автожлобов парующихся исключительно во дворе, везде примерно одинаков.
Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:27
airmax78 написав:
Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?
Это говорит о высоком моральном облике жителей модных домов?
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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:30
UA написав: airmax78 написав:
Так может это и хорошо? Если во дворе невозможно припарковать машину, потому что его нет и приходится покупать паркоместо в подземном паркинге - может это и прекрасно?
Это говорит о высоком моральном облике жителей модных домов?
Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...
Там, как нигде проявляется доминировние одних человеческих особей над другими. Это и парковочные замки под подъездами и нависающие над безропотным 1м, 2м, а иногда и 3м этажом гигантские царь-балконы, полностью оставляющие окна нижних квартир без солнца.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 08 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:34
airmax78 написав:
Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...
Это передает?
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UA
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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:43
Вести с полей.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
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Tribeca
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Додано: Нед 08 кві, 2018 18:57
UA написав: airmax78 написав:
Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...
Это передает?
Это даже близко не передает. Здесь хрущики, фактически, в идеале. Балкончики как один в первозданном виде. Если убрать всю киношную бутафорию -это будет идеальный, как-будто только вчера сданный, район хрущей.
В реальных хрущах все куда плачевнее. Там уже в большинстве случаев, ничто не поможет - только снос. Иллюстрация быта: в центре района большая подубитая детская площадка. Вокруг нее две беседки. В каждой - пьяное застолье. Рядом мангал. Мат стоит на весь двор. Короче, все то, что жители Тетрис2 будут иметь в светлом будущем, жители этих хрущей уже давно имеют.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 19:27
Tribeca написав:
Вести с полей.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
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BIGor
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Додано: Нед 08 кві, 2018 19:53
BIGor написав: Tribeca написав:
Вести с полей.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
Вот именно!
А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Киеве должно быть в разы дороже.
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Tribeca
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Додано: Нед 08 кві, 2018 19:53
BIGor написав: Tribeca написав:
Вести с полей.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
Если я правильно понял, то речь о том, что доходность аренды в Житомире в разы ниже Киевской. А спрос все равно есть
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Iskander
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:03
Tribeca написав:
А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Житомире новостроя за 25 лет меньше 10-ти домов. Интересно - почему? И чего исходя из 0,00001% сделок говорить о рынке недвижимости? Ну купил "меценат" квартиру дорого в деградирующем обл. центре. Это не означает, что в Киеве население станет в 3 раза богаче.
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BIGor
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