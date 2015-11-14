Додано: Нед 08 кві, 2018 18:57

UA написав: airmax78 написав: Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы... Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...

Это передает?

Это передает?

Это даже близко не передает. Здесь хрущики, фактически, в идеале. Балкончики как один в первозданном виде. Если убрать всю киношную бутафорию -это будет идеальный, как-будто только вчера сданный, район хрущей.В реальных хрущах все куда плачевнее. Там уже в большинстве случаев, ничто не поможет - только снос. Иллюстрация быта: в центре района большая подубитая детская площадка. Вокруг нее две беседки. В каждой - пьяное застолье. Рядом мангал. Мат стоит на весь двор. Короче, все то, что жители Тетрис2 будут иметь в светлом будущем, жители этих хрущей уже давно имеют.