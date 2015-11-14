Додано: Нед 08 кві, 2018 20:34

Отменный сегодня день.

Были на шашлыках на своей даче.

15 минут на маршрутке от станции метро Теремки плюс 20 минут пешочком - и вуаля ты у себя на дачном участке. Ляпота.

Будем строить там дом с удобствами для проживания на пенсии. И покажем дулю шаромыгам с их бетонными гетто по неадекватным ценам.

Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 08 кві, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.