Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...
На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.
Зачем засирать топик по динамике цен на КРЖН баснями, о якобы дорожающих одеских новостроях? Вв такой пустозвон что без надлежащего фактажа, я бы не принимал к вниманию вашу информацию.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.
То же самое у Аркады в Патриотике. Не знаю везде ли, но на высоких этажах есть. И, само собой, тоже демонтируют.
Видел в одном доме в санузле реализовано было как просто ещё один выход холодной воды в санузле, разведеный от той же холодной воды. Толку от него.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже. Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Озвучтье цифры плиз на основе каких вы сделали вывод -" Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться." Без цифр ваше заявлегие тупо балабольство.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Yuri_T написав:airmax78 как между Белой Церковью и Уманью? совсем печально или на троечку потянет?
зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно
Как Буковель уже давно на уровне Италии:)
Вот любят у нас повторять штампы) Где в Италии можно скипасс на день купить за 15-20 евро? Лыжный комплект арендовать за 5 евро/ день? Отдельный номер снять за 35-40 евро с завтраками и ужинами для двоих? Можно в 1-2 км от курорта. Дайте наводку на курорт- буду благодарен. Буковель зажралась, конечно. Но до Италии ей еще далеко. Вот Одесса - оторвана от реальности тоже, но что "дороже Турции"- штамп из той же серии, "одна бабка казала"
Востаннє редагувалось SMOKE в Нед 08 кві, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Отменный сегодня день. Были на шашлыках на своей даче. 15 минут на маршрутке от станции метро Теремки плюс 20 минут пешочком - и вуаля ты у себя на дачном участке. Ляпота. Будем строить там дом с удобствами для проживания на пенсии. И покажем дулю шаромыгам с их бетонными гетто по неадекватным ценам.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 08 кві, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав:А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Житомире новостроя за 25 лет меньше 10-ти домов. Интересно - почему? И чего исходя из 0,00001% сделок говорить о рынке недвижимости? Ну купил "меценат" квартиру дорого в деградирующем обл. центре. Это не означает, что в Киеве население станет в 3 раза богаче.
Это интересная тенденция, которая прослеживается не только на примере Житомира. Стоимость новостроек в регионах не намного меньше, чем в Киеве. С одной стороны это понятно - арматура в Киеве и Житомире стоит одинаково. С другой стороны это выливается в перекос, когда при существенной разнице в доходах, аренде и стоимости жилья на вторичке, разница в котлованах невелика. Разница между первичкой и вторичкой в регионах небольшая, поэтому строится мало. Зачем покупать и ждать годы, когда можно купить готовое старой застройки? Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины. Сравните цены аналогичных по расположению домов в Киеве и Харькове. У меня это вызывает диссонанс. https://avantazh.ua/zhilaya-nedvizhimos ... 1-ochered/ https://arkada.ua/ua/2/5/29736/29738/ В Киеве 16-18 с рассрочкой и вентфасадом, в Харькове 22-25,5 худшего качества, пусть и в лучшей степени готовности, но там светит задержка еще минимум в год.
Кроме того, вы захотели бы вложиться в город, где 4 года назад было ЭТО? Я нет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:В. Кличко "Близько 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНО
А сколько батонов колбасы в магазинах НЕ ПРОДАНО?
Рынок приходит к нормальному состоянию, когда есть выбор. Даже в комплексах с высокой степенью готовности, хотя, наверняка, эти 60 тыс большей частью не квартиры, а воздух в прайсах. Как раз ситуация, когда все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи, является ненормальной. И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.
Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...
На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.
Зачем засирать топик по динамике цен на КРЖН баснями, о якобы дорожающих одеских новостроях? Вв такой пустозвон что без надлежащего фактажа, я бы не принимал к вниманию вашу информацию.
так и не принимайте, вас никто не заставляет
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