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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:16

  airmax78 написав:
  Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...

На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.

Зачем засирать топик по динамике цен на КРЖН баснями, о якобы дорожающих одеских новостроях?
Вв такой пустозвон что без надлежащего фактажа, я бы не принимал к вниманию вашу информацию. :!:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Рыба-сом написав:ЗЫ Наблюдал прогрессивные подходы к пожарной безопасности в квартире друга на предпоследнем этаже КТУшки на Урловской: в санузле на стене металлический короб с пожарным вентилем и шлангом. Типо, сам себе пожарный. + Его (девайс), ясное дело, 99% обитателей демонтируют.

То же самое у Аркады в Патриотике. Не знаю везде ли, но на высоких этажах есть.
И, само собой, тоже демонтируют.

Видел в одном доме в санузле реализовано было как просто ещё один выход холодной воды в санузле, разведеный от той же холодной воды. Толку от него.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:23

  Tribeca написав:Вести с полей.

Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.

Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?

1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.

Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.


Озвучтье цифры плиз на основе каких вы сделали вывод -" Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться." Без цифр ваше заявлегие тупо балабольство. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:29

  Iskander написав:
  Yuri_T написав:airmax78
как между Белой Церковью и Уманью?
совсем печально или на троечку потянет?

зы. в этом году Одесса будет на уровне Монте-Карло, видимо. по ценам, ессно :D

Как Буковель уже давно на уровне Италии:)

Вот любят у нас повторять штампы) Где в Италии можно скипасс на день купить за 15-20 евро? Лыжный комплект арендовать за 5 евро/ день? Отдельный номер снять за 35-40 евро с завтраками и ужинами для двоих? Можно в 1-2 км от курорта. Дайте наводку на курорт- буду благодарен. Буковель зажралась, конечно. Но до Италии ей еще далеко. Вот Одесса - оторвана от реальности тоже, но что "дороже Турции"- штамп из той же серии, "одна бабка казала"
Востаннє редагувалось SMOKE в Нед 08 кві, 2018 20:35, всього редагувалось 1 раз.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:34

Отменный сегодня день.
Были на шашлыках на своей даче.
15 минут на маршрутке от станции метро Теремки плюс 20 минут пешочком - и вуаля ты у себя на дачном участке. Ляпота.
Будем строить там дом с удобствами для проживания на пенсии. И покажем дулю шаромыгам с их бетонными гетто по неадекватным ценам.
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 08 кві, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:42

  BIGor написав:
  Tribeca написав:А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.

Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.

В Житомире новостроя за 25 лет меньше 10-ти домов. Интересно - почему? И чего исходя из 0,00001% сделок говорить о рынке недвижимости? Ну купил "меценат" квартиру дорого в деградирующем обл. центре. Это не означает, что в Киеве население станет в 3 раза богаче.

Это интересная тенденция, которая прослеживается не только на примере Житомира.
Стоимость новостроек в регионах не намного меньше, чем в Киеве. С одной стороны это понятно - арматура в Киеве и Житомире стоит одинаково. С другой стороны это выливается в перекос, когда при существенной разнице в доходах, аренде и стоимости жилья на вторичке, разница в котлованах невелика. Разница между первичкой и вторичкой в регионах небольшая, поэтому строится мало. Зачем покупать и ждать годы, когда можно купить готовое старой застройки?
Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины.
Сравните цены аналогичных по расположению домов в Киеве и Харькове. У меня это вызывает диссонанс.
https://avantazh.ua/zhilaya-nedvizhimos ... 1-ochered/
https://arkada.ua/ua/2/5/29736/29738/
В Киеве 16-18 с рассрочкой и вентфасадом, в Харькове 22-25,5 худшего качества, пусть и в лучшей степени готовности, но там светит задержка еще минимум в год.

Кроме того, вы захотели бы вложиться в город, где 4 года назад было ЭТО? Я нет.
Зображення
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:45

В. Кличко "Приблизно 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНІ" https://www.youtube.com/watch?v=jIl1Vzf ... r_embedded (слушать внимательно с 14 мин. 45 сек. сюжета)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:В. Кличко "Близько 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНО

А сколько батонов колбасы в магазинах НЕ ПРОДАНО?

Рынок приходит к нормальному состоянию, когда есть выбор. Даже в комплексах с высокой степенью готовности, хотя, наверняка, эти 60 тыс большей частью не квартиры, а воздух в прайсах.
Как раз ситуация, когда все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи, является ненормальной.
И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.

на ветке появился новый проффесор экономики ...
написано "из-за угла"(с) :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:05

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  Binimovich написав:Недавно проходил мимо стенда с объявлениями от риэлторского агентства Премьер. Порадовали цены, честно говоря. Даже по сравнению с апрелем 2017-го цены подупали, который год подряд. Ах, Одесса!...

На шлак упали. На новострои - выросли существенно. На некоторые, типа Бельетажа или Гринвуда до 1.5-2х раз.

Зачем засирать топик по динамике цен на КРЖН баснями, о якобы дорожающих одеских новостроях?
Вв такой пустозвон что без надлежащего фактажа, я бы не принимал к вниманию вашу информацию. :!:

так и не принимайте, вас никто не заставляет :idea:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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