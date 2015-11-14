Додано: Нед 08 кві, 2018 21:24

Vlad442 написав: zahar_ написав: В. Кличко "Близько 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНО В. Кличко "Близько 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНО

А сколько батонов колбасы в магазинах НЕ ПРОДАНО?



Рынок приходит к нормальному состоянию, когда есть выбор. Даже в комплексах с высокой степенью готовности, хотя, наверняка, эти 60 тыс большей частью не квартиры, а воздух в прайсах.

Как раз ситуация, когда все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи, является ненормальной.

И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот. А сколько батонов колбасы в магазинах НЕ ПРОДАНО?Рынок приходит к нормальному состоянию, когда есть выбор. Даже в комплексах с высокой степенью готовности, хотя, наверняка, эти 60 тыс большей частью не квартиры, а воздух в прайсах.Как раз ситуация, когда все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи, является ненормальной.И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.

1. Не ровняйте продажу колбасы и продажи квартир. Это не корректно.2. Вы опять врёте-"все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи".Вам уже поди с десяток раз было растолковано - если товара нет на "витрине" , то это совсем не значит, что он раскуплен. Просто шаромыги перестают его продавать через оп, а продают его по мутным схемам с чёрным налом для ухода от уплаты значительной части налога на прибыль и пдв.3. Полагаю, В. Кличко прекрасно знает о "навесе" у застройщиков.