Да, верно. Подленько тявкнул, не приведя даже своей точки зрения, не то что аргументов.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:11
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Сомали новострой дорого стоит.
Люди с деньгами, пусть и в небольшом количестве есть, а строят мало.
В Турции недвижимость недорого стоит,т.к. строят в неебических объемах.
Раз в два - три года строят домик для житомирских прокуроров - судей... и какие логические выводы из этой информации делать?
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:17
Пример.
Что происходит с ценами на елки после 9 вечера 31 декабря? Все равно через несколько часов выкидывать, а цены поднимают в два раза.
Когда не берут (дальнейшее снижение цены не приводит к увеличению объемов продаж), нужно поднимать цены, чтобы компенсировать издержки на снизившемся денежном потоке.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отличный пример "перепроизводства" и роста цен в этой связи.
А что происходит с ценами на елки в 00:00 01.01?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чтобы вы не наговаривали на Влада, а он прав, цены растут.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:24
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1. Не ровняйте продажу колбасы и продажи квартир. Это не корректно.
2. Вы опять врёте-"все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи".
Вам уже поди с десяток раз было растолковано - если товара нет на "витрине" , то это совсем не значит, что он раскуплен. Просто шаромыги перестают его продавать через оп, а продают его по мутным схемам с чёрным налом для ухода от уплаты значительной части налога на прибыль и пдв.
3. Полагаю, В. Кличко прекрасно знает о "навесе" у застройщиков.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Неудачный пример.
В Могадишо человек с деньгами "с улицы" не сможет просто так купить квартиру в строящемся комплексе, он должен соответствовать ЦА, а это как правило или местные "генералы" пехоты или "смотрящие" пиратского бизнеса, в данной ситуации гипотетический человек с деньгами "с улицы" с 100%й вероятностью может лишиться:
а) денег
б) жизни
в) 2в1м
Отакэ...
ЗЫ: про цены на виллы в Претории за 3х метровыми электрическими заборами не хотите поговорить?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:31
Цифры давайте - а то ваше пустозвонство проверять надо.
Кстати приведите "цены растут" на основе продаж на готовые 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика .
Ну там в декабре продажи были по 34 куе 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика . А сейчас там продажи 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика по 37-38 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1 Почему? Для нормального функционирования рынка должен быть запас товара в продаже. Когда нет предложения квартир на рынке, "навеса" как вы называете, это так же не нормально, как и колбаса по карточкам. Утром завезли, а к обеду пустые полки.
2 Вы читать и понимать пытаетесь? Перескажите своими словами смысл того, на что отвечали. Тест на вменяемость.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Захар топит чушь дальше, цифры растут. 60000 непроданных со слов Кличка лёгким движением руки интерпретированы в "навес", несложными арифметическими операциями это должно вывести на более чем сотню непроданных квартир в каждом доме, сданном за последние лет пять.
Вытащенные из другого места цифры "спроса" в 2500 квартир при вдесятеро большей сдаче в год должно выливаться в показатель, что за три последних года в среднем в новостройке остаётся минимум половина непроданных квартир.
Очень интересно, есть ли ещё блаженные, кроме Захара, кто такой бред считает "матчастью"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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