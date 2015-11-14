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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 803804805806807808>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:11

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.

на ветке появился новый проффесор экономики ...
написано "из-за угла"(с) :mrgreen:

Да, верно. Подленько тявкнул, не приведя даже своей точки зрения, не то что аргументов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Сомали новострой дорого стоит.
Люди с деньгами, пусть и в небольшом количестве есть, а строят мало.
В Турции недвижимость недорого стоит,т.к. строят в неебических объемах.
Раз в два - три года строят домик для житомирских прокуроров - судей... и какие логические выводы из этой информации делать?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:17

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.

на ветке появился новый проффесор экономики ...
написано "из-за угла"(с) :mrgreen:

Да, верно. Подленько тявкнул, не приведя даже своей точки зрения, не то что аргументов.

Пример.
Что происходит с ценами на елки после 9 вечера 31 декабря? Все равно через несколько часов выкидывать, а цены поднимают в два раза.
Когда не берут (дальнейшее снижение цены не приводит к увеличению объемов продаж), нужно поднимать цены, чтобы компенсировать издержки на снизившемся денежном потоке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Пример.
Что происходит с ценами на елки после 9 вечера 31 декабря? Все равно через несколько часов выкидывать, а цены поднимают в два раза.Когда не берут (дальнейшее снижение цены не приводит к увеличению объемов продаж), нужно поднимать цены, чтобы компенсировать издержки на снизившемся денежном потоке.

Отличный пример "перепроизводства" и роста цен в этой связи.
А что происходит с ценами на елки в 00:00 01.01?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чтобы вы не наговаривали на Влада, а он прав, цены растут.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:24

  Vlad442 написав:
  zahar_ написав:В. Кличко "Близько 60 тис. квартир у забудовників НЕ ПРОДАНО

А сколько батонов колбасы в магазинах НЕ ПРОДАНО?

Рынок приходит к нормальному состоянию, когда есть выбор. Даже в комплексах с высокой степенью готовности, хотя, наверняка, эти 60 тыс большей частью не квартиры, а воздух в прайсах.
Как раз ситуация, когда все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи, является ненормальной.
И, кстати, не всегда кризис перепроизводства приводит к падению цен. Иногда наоборот.
.
1. Не ровняйте продажу колбасы и продажи квартир. Это не корректно.
2. Вы опять врёте-"все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи".
Вам уже поди с десяток раз было растолковано - если товара нет на "витрине" , то это совсем не значит, что он раскуплен. Просто шаромыги перестают его продавать через оп, а продают его по мутным схемам с чёрным налом для ухода от уплаты значительной части налога на прибыль и пдв.
3. Полагаю, В. Кличко прекрасно знает о "навесе" у застройщиков.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В Сомали новострой дорого стоит.Люди с деньгами, пусть и в небольшом количестве есть, а строят мало.

Неудачный пример.
В Могадишо человек с деньгами "с улицы" не сможет просто так купить квартиру в строящемся комплексе, он должен соответствовать ЦА, а это как правило или местные "генералы" пехоты или "смотрящие" пиратского бизнеса, в данной ситуации гипотетический человек с деньгами "с улицы" с 100%й вероятностью может лишиться:
а) денег
б) жизни
в) 2в1м
Отакэ...

ЗЫ: про цены на виллы в Претории за 3х метровыми электрическими заборами не хотите поговорить?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:31

  remark написав:Чтобы вы не наговаривали на Влада, а он прав, цены растут.

Цифры давайте - а то ваше пустозвонство проверять надо.
Кстати приведите "цены растут" на основе продаж на готовые 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика .
Ну там в декабре продажи были по 34 куе 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика . А сейчас там продажи 1к 36 м2 в домах Триполье, Черемош и Дубровица в ЖК Патриотика по 37-38 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:1. Не ровняйте продажу колбасы и продажи квартир. Это не корректно.
2. Вы опять врёте-"все разгребается в первые недели продаж за годы до сдачи".
Вам уже поди с десяток раз было растолковано - если товара нет на "витрине" , то это совсем не значит, что он раскуплен. Просто шаромыги перестают его продавать через оп, а продают его по мутным схемам с чёрным налом для ухода от уплаты значительной части налога на прибыль и пдв.

1 Почему? Для нормального функционирования рынка должен быть запас товара в продаже. Когда нет предложения квартир на рынке, "навеса" как вы называете, это так же не нормально, как и колбаса по карточкам. Утром завезли, а к обеду пустые полки.
2 Вы читать и понимать пытаетесь? Перескажите своими словами смысл того, на что отвечали. Тест на вменяемость.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар топит чушь дальше, цифры растут. 60000 непроданных со слов Кличка лёгким движением руки интерпретированы в "навес", несложными арифметическими операциями это должно вывести на более чем сотню непроданных квартир в каждом доме, сданном за последние лет пять.
Вытащенные из другого места цифры "спроса" в 2500 квартир при вдесятеро большей сдаче в год должно выливаться в показатель, что за три последних года в среднем в новостройке остаётся минимум половина непроданных квартир.
Очень интересно, есть ли ещё блаженные, кроме Захара, кто такой бред считает "матчастью"?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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