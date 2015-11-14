Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15

Прохожий написав: Yuri_T написав: Faceless

самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.

но выводы, тем не менее, делаются.

истина где-то по середине, как обычно в любом споре самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора ои "отсутствии навеса" нет реальных данных.но выводы, тем не менее, делаются.истина где-то по середине, как обычно в любом споре

освежите определение "навеса" для матчасти

это что есть такое? освежите определение "навеса" для матчастиэто что есть такое?

По "матчасти" навес - это объем сданного жилья, которое не было продано "конечным покупателям" - т.е или на балансе застройщика, или у перекупов.При этом как-то не освещен нюанс, что и перекуп может перейти в конечные покупатели. Это как неудачливый трейдер становится инвесторомТут сразу видно заблуждение экс-эксперта-копийчужки, когда он пытается приравнять навес и непроданное. В непроданном всегда есть воздух на продажу, то, что будет сдано как в этом году, так и через год, два, три а может и больше. Исходя из этого, в объеме непроданного таких "текущих продаж" +/- равно объемам годовой сдачи, причем даже больше - если учесть, что к продаже открывают новые и новые объекты со сдачей через 2-3-4 года.Т.е если и допустить, что 60 000 непроданных объектов близка к реальности, то реального "навеса" из них не более половины.Хотя я думаю что и эта цифра сильно завышена, а "навес" меньше оценок Захара раза в три