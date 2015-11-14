Faceless
самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.
но выводы, тем не менее, делаются.
истина где-то по середине, как обычно в любом споре
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Додано: Нед 08 кві, 2018 21:53
Faceless
самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.
но выводы, тем не менее, делаются.
истина где-то по середине, как обычно в любом споре
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:55
проффесор экономики, И???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:57
освежите определение "навеса" для матчасти
это что есть такое?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:05
Прохожий
это рыночная категория.
для каждого актива свои описания и характеристики.
для недвиги, скорее всего, это какой-то коэффициент. составляющие для его подсчета мне не ведомы. не вижу смысла строить догадки.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По "матчасти" навес - это объем сданного жилья, которое не было продано "конечным покупателям" - т.е или на балансе застройщика, или у перекупов.
При этом как-то не освещен нюанс, что и перекуп может перейти в конечные покупатели. Это как неудачливый трейдер становится инвестором
Тут сразу видно заблуждение экс-эксперта-копийчужки, когда он пытается приравнять навес и непроданное. В непроданном всегда есть воздух на продажу, то, что будет сдано как в этом году, так и через год, два, три а может и больше. Исходя из этого, в объеме непроданного таких "текущих продаж" +/- равно объемам годовой сдачи, причем даже больше - если учесть, что к продаже открывают новые и новые объекты со сдачей через 2-3-4 года.
Т.е если и допустить, что 60 000 непроданных объектов близка к реальности, то реального "навеса" из них не более половины.
Хотя я думаю что и эта цифра сильно завышена, а "навес" меньше оценок Захара раза в три
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:21
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перекуп это слово-зонтик, под которым может скрываться множество жизненных ситуаций, так как у мелких частных инвесторов много разных ситуаций.
Человек купил для себя однушку, потом решил, что ему нужна двушка или уезжает в Польшу. Продал с профитом. Перекуп?
Купил под перепродажу, не смог продать за желаемые деньги, а сливать за бесценок не хочет. Пусть постоит, пока деньги не понадобятся. Батареи прикрутил, коммуналка не большая, рост цены по мере обживания дома ее компенсирует.
Купил под перепродажу, продать не смог, сделал ремонт, пустил под аренду. Появится интересный вариант вложения, быстро сольет.
И ситуаций может быть множество. Вплоть до того, что перекуп из Луганска приехал в 14-ом и после сдачи стал сам жить.
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Философская тема на Домике
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотрим цену аренды.. и это ещё не начали сдаваться квартиры этого года
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:41
Перестала рости?! Все за планом. Навіть палаючі дупи рожевоокулярників(((
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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