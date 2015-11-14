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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807808>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:53

Faceless
самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.
но выводы, тем не менее, делаются.
истина где-то по середине, как обычно в любом споре :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:55

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Пример.
Что происходит с ценами на елки после 9 вечера 31 декабря? Все равно через несколько часов выкидывать, а цены поднимают в два раза.Когда не берут (дальнейшее снижение цены не приводит к увеличению объемов продаж), нужно поднимать цены, чтобы компенсировать издержки на снизившемся денежном потоке.

Отличный пример "перепроизводства" и роста цен в этой связи.
А что происходит с ценами на елки в 00:00 01.01?

проффесор экономики, И???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:57

  Yuri_T написав:Faceless
самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.
но выводы, тем не менее, делаются.
истина где-то по середине, как обычно в любом споре :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

освежите определение "навеса" для матчасти
это что есть такое?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:05

Прохожий
это рыночная категория.
для каждого актива свои описания и характеристики.
для недвиги, скорее всего, это какой-то коэффициент. составляющие для его подсчета мне не ведомы. не вижу смысла строить догадки.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Yuri_T написав:Faceless
самое интересное, что ни у кого из участников этого бесконечного спора о "навесе" и "отсутствии навеса" нет реальных данных.
но выводы, тем не менее, делаются.
истина где-то по середине, как обычно в любом споре :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

освежите определение "навеса" для матчасти
это что есть такое?
По "матчасти" навес - это объем сданного жилья, которое не было продано "конечным покупателям" - т.е или на балансе застройщика, или у перекупов.
При этом как-то не освещен нюанс, что и перекуп может перейти в конечные покупатели. Это как неудачливый трейдер становится инвестором :mrgreen:

Тут сразу видно заблуждение экс-эксперта-копийчужки, когда он пытается приравнять навес и непроданное. В непроданном всегда есть воздух на продажу, то, что будет сдано как в этом году, так и через год, два, три а может и больше. Исходя из этого, в объеме непроданного таких "текущих продаж" +/- равно объемам годовой сдачи, причем даже больше - если учесть, что к продаже открывают новые и новые объекты со сдачей через 2-3-4 года.
Т.е если и допустить, что 60 000 непроданных объектов близка к реальности, то реального "навеса" из них не более половины.
Хотя я думаю что и эта цифра сильно завышена, а "навес" меньше оценок Захара раза в три
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:21

  Прохожий написав:
ЗЫ: про цены на виллы в Претории за 3х метровыми электрическими заборами не хотите поговорить?

Валят белые из ЮАР. Как бы судьба Родезии не повторилась.
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:При этом как-то не освещен нюанс, что и перекуп может перейти в конечные покупатели. Это как неудачливый трейдер становится инвестором

Перекуп это слово-зонтик, под которым может скрываться множество жизненных ситуаций, так как у мелких частных инвесторов много разных ситуаций.
Человек купил для себя однушку, потом решил, что ему нужна двушка или уезжает в Польшу. Продал с профитом. Перекуп?
Купил под перепродажу, не смог продать за желаемые деньги, а сливать за бесценок не хочет. Пусть постоит, пока деньги не понадобятся. Батареи прикрутил, коммуналка не большая, рост цены по мере обживания дома ее компенсирует.
Купил под перепродажу, продать не смог, сделал ремонт, пустил под аренду. Появится интересный вариант вложения, быстро сольет.
И ситуаций может быть множество. Вплоть до того, что перекуп из Луганска приехал в 14-ом и после сдачи стал сам жить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Философская тема на Домике http://forum.domik.ua/xotite-li-vy-daln ... 19891.html
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрим цену аренды.. и это ещё не начали сдаваться квартиры этого года https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Смотрим цену аренды.. и это ещё не начали сдаваться квартиры этого года https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... stat-graph

Перестала рости?! Все за планом. Навіть палаючі дупи рожевоокулярників(((
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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