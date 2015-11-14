Додано: Нед 08 кві, 2018 23:01

Yuri_T при том тумане что существует в статистике продаж первички КИЕВА определение ориентировочного уровня падение продаж по косвенным данных даёт понимание что навес квартир за последние 2 года увеличился как минимум чуть ли не в два раза.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.