Это дает основание прогнозировать рост стоимости квадратного метра и во второй половине этого года.
Источник: domik.ua
совпадает с моим прогнозом о росте стоимости в сентябре....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это дает основание прогнозировать рост стоимости квадратного метра и во второй половине этого года.
Источник: domik.ua
совпадает с моим прогнозом о росте стоимости в сентябре....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:47
Фейслес продажи на рынке первички Киева от АПРА РИЕЛТ в 2015, 2016, 2017
Так по памяти 2015 год 4000 продаж на певичке Киева, 2016 год 4800 продаж на рынке первички Киева, 2017 чуть больше 2000 продаж на рынке первички Киева.
Смотрим продажи на рынке первички Киева от CDS в 2015 2016.
Это же надо и CDS отмечает что на рынке первичке Киева в 2015 было продаж в районе 4000 трансакций и в 2015 в районе 4800.
А тем временем в 2015 в Киеве было введено в эксплуатацию 19100 квартир, в 2016 20265 квартир, 2017 28190 квартир.
Кстати лично вам фейслесс я ничего не доказываю. Чтобы вам что-то доказывать для вас надо справку о продажах с мокрой печатью от шаромыг представить,
А вот читатели топика информация к размышлению сколько в Киеве в навес ушло квартир в 2016 и 2017
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:47
Рынок не обманешь, тысячи семей перехали в свои квартиры, ещё тысячи переедут в июле
и новострой начнёт в аренде снижатся в цене, наценка по сравнению с "бабушатниками" будет только из за стоимости новой мебели которая убьётся уже через два года
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:50
а кстати в Киевской области в 2017 году не было такого скачка сданых новостроек как в Киеве, это говорил о возросшей конкуренции с Киевом.
Скоро рост продаж только в Печерском районе будет.
Но и он в октябре закончится нафиг.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще в 2018 году ранок новостроек исчерпается, будут продолжать достраивать большие обьекты на 5-10 домов. У застройщиков вернётся реальность 1995-2003 годов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если вертить Госстату, то миграционный приток покроется новыми квартирами за первое полугодие 2018 года.
Не удивлюсь если Фейлес начнёт "топить" за увеличение помощи при рождении ребёнка. Скоро... Очень скоро...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И про шаромыг....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:00
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:01
Yuri_T при том тумане что существует в статистике продаж первички КИЕВА определение ориентировочного уровня падение продаж по косвенным данных даёт понимание что навес квартир за последние 2 года увеличился как минимум чуть ли не в два раза.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 08 кві, 2018 23:02
До меня дошло через 8 лет.... Оранж сити рулит....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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