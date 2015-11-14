Yuri_T написав:
и я о том же.
косвенные данные это гуд, безусловно.
но и погрешность в оценке будет большой.
лично для меня очевидно: раз для застройщика это бизнес, то ему будет выгодно всячески "увеличивать" объем не связанных, т.е. чистых продаж.
и никто, кроме инсайдеров застройщиков, не знает реального положения дел в разрезе год к году.
Нацбанк в своём анализе на рынке первички опирается на ориентировочные цифры и косвенные методы.
Те кто на анализе рынка зарабатывают деньги имеют возможность оценить ориентировочный уровень продаж.
Так например, купив у како-то нотариуса базу договоров продаж имущественных киевских застройщиков и базу предварительных договоров можно получить представление о динамике продаж застройщика на разных его объектах.
Если скажем тот же КГС продаёт примущественно по схеме продажи имущественных прав, то можно просчитать ориентировочно продажи КГС. И на их динамике понимать снижение уровня продаж по рынку.
Возможно у того же НБУ есть механизм как просчитать продажи Аркада.
Я собственно почему веду речь о навесе, дабы развенчать мифы Аленеводов из "балакучий спецназ" застройщиков и нечистоплотных латентных риэлтлров топика про то что у застройщиков ФСЁ ВЫКУПИЛИ и на основании этого вранья про ФСЁ ВЫКУПИЛИ заявлять (намекать) что первичка БУИТ ТОКА ДАРАЖАТЬ.
Да погрешность наверняка есть. Но она далеко не овер 50% как тулит фейслесс.