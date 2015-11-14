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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 805806807808

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 00:04

  Yuri_T написав:
  zahar_ написав:при том тумане что существует в статистике продаж первички...

и я о том же.
косвенные данные это гуд, безусловно.
но и погрешность в оценке будет большой.
лично для меня очевидно: раз для застройщика это бизнес, то ему будет выгодно всячески "увеличивать" объем не связанных, т.е. чистых продаж.
и никто, кроме инсайдеров застройщиков, не знает реального положения дел в разрезе год к году.

Нацбанк в своём анализе на рынке первички опирается на ориентировочные цифры и косвенные методы.
Те кто на анализе рынка зарабатывают деньги имеют возможность оценить ориентировочный уровень продаж.
Так например, купив у како-то нотариуса базу договоров продаж имущественных киевских застройщиков и базу предварительных договоров можно получить представление о динамике продаж застройщика на разных его объектах.
Если скажем тот же КГС продаёт примущественно по схеме продажи имущественных прав, то можно просчитать ориентировочно продажи КГС. И на их динамике понимать снижение уровня продаж по рынку.
Возможно у того же НБУ есть механизм как просчитать продажи Аркада.
Я собственно почему веду речь о навесе, дабы развенчать мифы Аленеводов из "балакучий спецназ" застройщиков и нечистоплотных латентных риэлтлров топика про то что у застройщиков ФСЁ ВЫКУПИЛИ и на основании этого вранья про ФСЁ ВЫКУПИЛИ заявлять (намекать) что первичка БУИТ ТОКА ДАРАЖАТЬ.

Да погрешность наверняка есть. Но она далеко не овер 50% как тулит фейслесс.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 06:26

  Оранжевый-хит сезона написав:Если вертить Госстату, то миграционный приток покроется новыми квартирами за первое полугодие 2018 года.
Не удивлюсь если Фейлес начнёт "топить" за увеличение помощи при рождении ребёнка. Скоро... Очень скоро...
П Фейслес мешкає в батискафі на дні Маріанської западини і не має жодного уявлення про стан речей в Києві, допомогу на дітей і навіщо вона взагалі потрібна.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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