Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:при том тумане что существует в статистике продаж первички...
и я о том же. косвенные данные это гуд, безусловно. но и погрешность в оценке будет большой. лично для меня очевидно: раз для застройщика это бизнес, то ему будет выгодно всячески "увеличивать" объем не связанных, т.е. чистых продаж. и никто, кроме инсайдеров застройщиков, не знает реального положения дел в разрезе год к году.
Нацбанк в своём анализе на рынке первички опирается на ориентировочные цифры и косвенные методы. Те кто на анализе рынка зарабатывают деньги имеют возможность оценить ориентировочный уровень продаж. Так например, купив у како-то нотариуса базу договоров продаж имущественных киевских застройщиков и базу предварительных договоров можно получить представление о динамике продаж застройщика на разных его объектах. Если скажем тот же КГС продаёт примущественно по схеме продажи имущественных прав, то можно просчитать ориентировочно продажи КГС. И на их динамике понимать снижение уровня продаж по рынку. Возможно у того же НБУ есть механизм как просчитать продажи Аркада. Я собственно почему веду речь о навесе, дабы развенчать мифы Аленеводов из "балакучий спецназ" застройщиков и нечистоплотных латентных риэлтлров топика про то что у застройщиков ФСЁ ВЫКУПИЛИ и на основании этого вранья про ФСЁ ВЫКУПИЛИ заявлять (намекать) что первичка БУИТ ТОКА ДАРАЖАТЬ.
Да погрешность наверняка есть. Но она далеко не овер 50% как тулит фейслесс.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Если вертить Госстату, то миграционный приток покроется новыми квартирами за первое полугодие 2018 года. Не удивлюсь если Фейлес начнёт "топить" за увеличение помощи при рождении ребёнка. Скоро... Очень скоро...
П Фейслес мешкає в батискафі на дні Маріанської западини і не має жодного уявлення про стан речей в Києві, допомогу на дітей і навіщо вона взагалі потрібна.
Куплена (не мной) квартира в Житомире, ЖК Княжий, сдача в этом году. Цена (внимание!!) 16500 грн/м. (Почти 650$). Цена за однуху, 48м.
Спрашиваю: а какая аренда в Житомире?
1к с хорошим евроремонтом на окраине -100$/мес, в центре - 200$/мес.
Вывод: киевские цены не по что на дне, а уже давно копают глубже.
Думаю виной тому перепроизводство, которое должно уже скоро остановиться.
Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
Вот именно!
А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Киеве должно быть в разы дороже.
Нужно учитывать, что в обл центре % покупки в новостроях под аренду критически невысокий, так как нерентабельно из за низкого спроса и низкой цены аренды. Соответственно покупают себе и цена исходит из ограниченного предложения для ограниченного круга лиц, просто потому, что хочется жить в более современном жилье и "НеВКиеве".
Описанная ситуация с новостроями наверное похожа во всех обл центрах
zahar_ написав:при том тумане что существует в статистике продаж первички...
и я о том же. косвенные данные это гуд, безусловно. но и погрешность в оценке будет большой. лично для меня очевидно: раз для застройщика это бизнес, то ему будет выгодно всячески "увеличивать" объем не связанных, т.е. чистых продаж. и никто, кроме инсайдеров застройщиков, не знает реального положения дел в разрезе год к году.
косвенные данные это метод оценки заселённости дома по окуркам под окнами?
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Оранжевый-хит сезона написав:Если вертить Госстату, то миграционный приток покроется новыми квартирами за первое полугодие 2018 года. Не удивлюсь если Фейлес начнёт "топить" за увеличение помощи при рождении ребёнка. Скоро... Очень скоро...
П Фейслес мешкає в батискафі на дні Маріанської западини і не має жодного уявлення про стан речей в Києві, допомогу на дітей і навіщо вона взагалі потрібна.
Доходы украинцев растут, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Если в 2016-м граждане заработали 1,99 трлн грн, то в прошлом году - 2,48 трлн грн. Только 42,1% от этой суммы приносит заработная плата, около трети поступлений приходятся на социальную помощь от государства. Еще 21% поступлений получены за счет депозитов, доходов от ценных бумаг и сдачи имущества в аренду.
Гораздо более интересной оказалась расходная часть. В прошлом году население Украины потратило 2,54 трлн грн - на 69 млрд грн больше, чем заработало. В четвертом квртале 2017 года, к примеру, расходы превысили доходы на 2,1%. Больше всего - 92,2% трат - приходится на еду и различные услуги, в том числе аренду жилья.
Разницу между расходами и доходами эксперты Государственной службы статистики объясняют наличием сбережений
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:при том тумане что существует в статистике продаж первички...
и я о том же. косвенные данные это гуд, безусловно. но и погрешность в оценке будет большой. лично для меня очевидно: раз для застройщика это бизнес, то ему будет выгодно всячески "увеличивать" объем не связанных, т.е. чистых продаж. и никто, кроме инсайдеров застройщиков, не знает реального положения дел в разрезе год к году.
косвенные данные это метод оценки заселённости дома по окуркам под окнами?
Не смешите моих тараканов. Достаточно в 21-22 часа посмотреть на процент от общего числа светящихся окон в домах.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Киів чим далі - все більше буде депресивнішим. Не може столиця, яка на 100% залежить від провінції, ставатм і багатшою при занепадаючій провінціі. Почитайте про Латвію і Ригу. Ми повторюємо іхній шлях. Тільки вони вже сталм ЄС. У нас рівень життя - трохи вищий, ніж в Єгипті. Десь на рівні Гватемали. Живемо за рахунок залишків СССРівської інфраструктури. Страшна корупція, поголовна безповідальність і тотальна бідність - то є укро-реаліі! Зверніть увагу ціни Кржн на все, крім елітки в центрі, продовжують падати!
Востаннє редагувалось Frant в Пон 09 кві, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
Вот именно!
А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Киеве должно быть в разы дороже.
Нужно учитывать, что в обл центре % покупки в новостроях под аренду критически невысокий, так как нерентабельно из за низкого спроса и низкой цены аренды. Соответственно покупают себе и цена исходит из ограниченного предложения для ограниченного круга лиц, просто потому, что хочется жить в более современном жилье и "НеВКиеве".
Описанная ситуация с новостроями наверное похожа во всех обл центрах
на західній Україні сутиація інша - дупомої/гастарбайтери з села купують житло в обл. центрі, щоб стати нарешті "гарадськими", так що чим більш аграрна область, тим сильніший притік селян/заробітчан із грошима в новобудови. В Тернополі ціни відносно місцевих з.п. окуєнні і море новобудов... В гілці про оренду учотка big описував РН Чернівців.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.