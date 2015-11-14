Согласен. Даже когда то в обласном центре видел дом на 15/16 подъездов, вот только квартир на 15ть подъездов было около 500, а длина была около полукилометра этого счастья. Сейчас же не редкость увидеть 250 квартирв одной секции.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 09:18
Согласен. Даже когда то в обласном центре видел дом на 15/16 подъездов, вот только квартир на 15ть подъездов было около 500, а длина была около полукилометра этого счастья. Сейчас же не редкость увидеть 250 квартирв одной секции.
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
***... Чел не понимает ЦА новостроек в соседних городах, но пррффесор по Африке... На самом деле, понимание ЦА и нюансов рынка - очень тонкий момент, хотя со стороны может казаться что нашу колбасу можно так же хорошо (в объемах) продавать в магазинах Китая, Чили и Сомали
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одесса и Львов конечно существенно отличается от Житомира и Полтавы. У них есть потоки туристов и есть рентабельность аренды. В Киеве есть поток понаехов. А в других обл. центрах нет ничего из этого, зато есть аграрии и газовики, которые хотят жить комфортно и тонким ручейком для них и их округе строятся новострои.
Додано: Пон 09 кві, 2018 09:59
Может ли быть ситуация, что в Житомире будет дороже чем в Киеве?
ЗЫ: из моего кейса квартиру в Житомире купили совсем не "прокурорские". Семья мелких торгашей.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:02
Ликвидное 1750. И да, вторая очередь с поставкой в конце 19ого по цене на 100 дол дешевле.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:03
Ребята, сфоткайте сегодня в 22.00 свою уютную хрущевочку с фасада и увидите там 50% черных окон, хотя заселяемость хрущевочки 100%.
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.
Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29
Ни наш "финансист", ни эти "эксперты", живущие на наши налоги, не додумались, что значительная часть доходов населения проходит мимо статистики.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:34
У меня знакомый, несколько лет назад, купил в Запорожье квартиру по цене киевской (200 - после строителей). Только вы передергиваете и подобное сравнение недопустимо. Во-первых, такой комплекс в Запорожье один (в чистом районе, 3 этажные дома, 2 квартиры на площадке, закрытая территория с бассейном, кафе, зона барбекю, детские площадки, красивые деревья, прогулочные дорожки и пр. Планировали сделать фитнес и пр. но кризис внёс коррективы). Рядом магазины и Днепр не далеко, где стоит яхта . Где жить человеку, который может себе позволить многое, но хочет жить в Запорожье? Таких людей не много, но и мест таких мало. Отсюда и цена. Думаю, что подобные места и цены есть в каждом городе. Они хотят жить в квартире, но отгородиться от гетто и жить среди равных. Чтобы их дети могли играть не натыкаясь на шприцы, на охраняемой территории и они не переживали. Чтобы можно было приехав из магазина и занося сумки домой - не закрывать машину. Где можно в колясочной оставить 2 велосипеда по тысячи дол за штуку и не париться, что их украдут и многое, многоe другое. В небольшом городе сложно создать место и собрать в нём людей одного уровня. Единственным ситом становиться цена и ценности. Т.е. там покупают люди не просто состоятельное, но и те кто ценит эти меленькие, но важные моменты и готов за это платить. Своего рода - клуб не бедных единомышленников. И почему там цена должна быть ниже, чем в киевских гетто, путь даже в новом доме 30 этажей без парковки, с нулевой шумоизоляцией, окнами в окна и пр. моментами?
P.S. Кстати, этот комплекс построен москвичами и когда цены начали проседать, то они не стали опускать. Комплекс стал продавать в разы хуже, но цены стояли.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:35
Посмотрел в Избранном объявление о сдаче однушки в пилотном 8-ом доме Эврики за 12 тысяч. Его уже нет. Иногда на него посматривал. Цену существенно не снижали. Один раз нырнули на 11500, потом вернули на 12.
Дом только в январе начали заселять, живет на так много людей, ремонты, шум.
При этом уровень ремонта и мебели были достаточно бюджетными. Не жлоб-ремонт, но явно "под аренду".
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ричи, это вы передергиваете.
Я ни слова не писал про Запорожье.
Я писал про Житомир и дал название ЖК.
Посмотрите на него - вполне обычный дом, без яхт и магазинов Луи Виттон.
Вполне сопоставим с любой новостройкой комфорт-класса в Киеве.
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