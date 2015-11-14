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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 733
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
10%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
156
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
114
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
138
Якість будівництва
15%
111
Всього голосів : 733
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:18

  Vlad442 написав:При СССР строили такие же китайские стены, только 12, а не 25 этажей.

Согласен. Даже когда то в обласном центре видел дом на 15/16 подъездов, вот только квартир на 15ть подъездов было около 500, а длина была около полукилометра этого счастья. Сейчас же не редкость увидеть 250 квартирв одной секции.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  UA написав:В Сомали новострой дорого стоит.Люди с деньгами, пусть и в небольшом количестве есть, а строят мало.

Неудачный пример.
В Могадишо человек с деньгами "с улицы" не сможет просто так купить квартиру в строящемся комплексе, он должен соответствовать ЦА, а это как правило или местные "генералы" пехоты или "смотрящие" пиратского бизнеса, в данной ситуации гипотетический человек с деньгами "с улицы" с 100%й вероятностью может лишиться:
а) денег
б) жизни
в) 2в1м
Отакэ...

ЗЫ: про цены на виллы в Претории за 3х метровыми электрическими заборами не хотите поговорить?
***... Чел не понимает ЦА новостроек в соседних городах, но пррффесор по Африке... На самом деле, понимание ЦА и нюансов рынка - очень тонкий момент, хотя со стороны может казаться что нашу колбасу можно так же хорошо (в объемах) продавать в магазинах Китая, Чили и Сомали
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Binimovich написав:Loft,
Это вы расскажите тем мелким просветвленным гешефтерам Одессы, которые имеют по 3..5..7 дополнительных квартир чисто под сдачу :)
Одесса и Львов конечно существенно отличается от Житомира и Полтавы. У них есть потоки туристов и есть рентабельность аренды. В Киеве есть поток понаехов. А в других обл. центрах нет ничего из этого, зато есть аграрии и газовики, которые хотят жить комфортно и тонким ручейком для них и их округе строятся новострои.
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 09:59

  Loft написав:
Binimovich написав:Loft,
Это вы расскажите тем мелким просветвленным гешефтерам Одессы, которые имеют по 3..5..7 дополнительных квартир чисто под сдачу :)
Одесса и Львов конечно существенно отличается от Житомира и Полтавы. У них есть потоки туристов и есть рентабельность аренды. В Киеве есть поток понаехов. А в других обл. центрах нет ничего из этого, зато есть аграрии и газовики, которые хотят жить комфортно и тонким ручейком для них и их округе строятся новострои.



Может ли быть ситуация, что в Житомире будет дороже чем в Киеве?

ЗЫ: из моего кейса квартиру в Житомире купили совсем не "прокурорские". Семья мелких торгашей.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:02

  UA написав:
  alkasander написав:В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.

от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.

Ликвидное 1750. И да, вторая очередь с поставкой в конце 19ого по цене на 100 дол дешевле.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:03

  Binimovich написав:Не смешите моих тараканов. Достаточно в 21-22 часа посмотреть на процент от общего числа светящихся окон в домах.



Ребята, сфоткайте сегодня в 22.00 свою уютную хрущевочку с фасада и увидите там 50% черных окон, хотя заселяемость хрущевочки 100%.

В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.

Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:29

  zahar_ написав:Тут госкомстат рожевоокулярныка опустил с небес на землю - подсчитал что среднестатистичный украинец тратит больше чем зарабатывает http://biz.liga.net/ekonomika/all/infog ... nfografika
...Разницу между расходами и доходами эксперты Государственной службы статистики объясняют наличием сбережений

Ни наш "финансист", ни эти "эксперты", живущие на наши налоги, не додумались, что значительная часть доходов населения проходит мимо статистики.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:34

  Tribeca написав:
  BIGor написав:Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.


Вот именно!

А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.

Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.

В Киеве должно быть в разы дороже.

У меня знакомый, несколько лет назад, купил в Запорожье квартиру по цене киевской (200 - после строителей). Только вы передергиваете и подобное сравнение недопустимо. Во-первых, такой комплекс в Запорожье один (в чистом районе, 3 этажные дома, 2 квартиры на площадке, закрытая территория с бассейном, кафе, зона барбекю, детские площадки, красивые деревья, прогулочные дорожки и пр. Планировали сделать фитнес и пр. но кризис внёс коррективы). Рядом магазины и Днепр не далеко, где стоит яхта . Где жить человеку, который может себе позволить многое, но хочет жить в Запорожье? Таких людей не много, но и мест таких мало. Отсюда и цена. Думаю, что подобные места и цены есть в каждом городе. Они хотят жить в квартире, но отгородиться от гетто и жить среди равных. Чтобы их дети могли играть не натыкаясь на шприцы, на охраняемой территории и они не переживали. Чтобы можно было приехав из магазина и занося сумки домой - не закрывать машину. Где можно в колясочной оставить 2 велосипеда по тысячи дол за штуку и не париться, что их украдут и многое, многоe другое. В небольшом городе сложно создать место и собрать в нём людей одного уровня. Единственным ситом становиться цена и ценности. Т.е. там покупают люди не просто состоятельное, но и те кто ценит эти меленькие, но важные моменты и готов за это платить. Своего рода - клуб не бедных единомышленников. И почему там цена должна быть ниже, чем в киевских гетто, путь даже в новом доме 30 этажей без парковки, с нулевой шумоизоляцией, окнами в окна и пр. моментами?
P.S. Кстати, этот комплекс построен москвичами и когда цены начали проседать, то они не стали опускать. Комплекс стал продавать в разы хуже, но цены стояли.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:35

Посмотрел в Избранном объявление о сдаче однушки в пилотном 8-ом доме Эврики за 12 тысяч. Его уже нет. Иногда на него посматривал. Цену существенно не снижали. Один раз нырнули на 11500, потом вернули на 12.
Дом только в январе начали заселять, живет на так много людей, ремонты, шум.
При этом уровень ремонта и мебели были достаточно бюджетными. Не жлоб-ремонт, но явно "под аренду".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ричи, это вы передергиваете.

Я ни слова не писал про Запорожье.

Я писал про Житомир и дал название ЖК.

Посмотрите на него - вполне обычный дом, без яхт и магазинов Луи Виттон.

Вполне сопоставим с любой новостройкой комфорт-класса в Киеве.
Tribeca
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