Додано: Пон 09 кві, 2018 10:34

Tribeca написав: BIGor написав: Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить. Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.



Вот именно!



А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.



Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.



В Киеве должно быть в разы дороже. Вот именно!А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.В Киеве должно быть в разы дороже.

У меня знакомый, несколько лет назад, купил в Запорожье квартиру по цене киевской (200 - после строителей). Только вы передергиваете и подобное сравнение недопустимо. Во-первых, такой комплекс в Запорожье один (в чистом районе, 3 этажные дома, 2 квартиры на площадке, закрытая территория с бассейном, кафе, зона барбекю, детские площадки, красивые деревья, прогулочные дорожки и пр. Планировали сделать фитнес и пр. но кризис внёс коррективы). Рядом магазины и Днепр не далеко, где стоит яхта . Где жить человеку, который может себе позволить многое, но хочет жить в Запорожье? Таких людей не много, но и мест таких мало. Отсюда и цена. Думаю, что подобные места и цены есть в каждом городе. Они хотят жить в квартире, но отгородиться от гетто и жить среди равных. Чтобы их дети могли играть не натыкаясь на шприцы, на охраняемой территории и они не переживали. Чтобы можно было приехав из магазина и занося сумки домой - не закрывать машину. Где можно в колясочной оставить 2 велосипеда по тысячи дол за штуку и не париться, что их украдут и многое, многоe другое. В небольшом городе сложно создать место и собрать в нём людей одного уровня. Единственным ситом становиться цена и ценности. Т.е. там покупают люди не просто состоятельное, но и те кто ценит эти меленькие, но важные моменты и готов за это платить. Своего рода - клуб не бедных единомышленников. И почему там цена должна быть ниже, чем в киевских гетто, путь даже в новом доме 30 этажей без парковки, с нулевой шумоизоляцией, окнами в окна и пр. моментами?P.S. Кстати, этот комплекс построен москвичами и когда цены начали проседать, то они не стали опускать. Комплекс стал продавать в разы хуже, но цены стояли.