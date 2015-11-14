Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Не вижу никакой взаимосвязи, Вы сравниваете глубоко-депрессивный обл. центр (который потерял за 25 лет - 35 тыс. населения) со столицей европейского государства, куда все стремятся переехать жить.
Вот именно!
А цена примерно одинаковая - за 650$ можно и в Киеве купить. Так не бывает, но так есть.
Кстати, в этой новостройке в Житомире 70% квартир уже проданы.
В Киеве должно быть в разы дороже.
У меня знакомый, несколько лет назад, купил в Запорожье квартиру по цене киевской (200 - после строителей). Только вы передергиваете и подобное сравнение недопустимо. Во-первых, такой комплекс в Запорожье один (в чистом районе, 3 этажные дома, 2 квартиры на площадке, закрытая территория с бассейном, кафе, зона барбекю, детские площадки, красивые деревья, прогулочные дорожки и пр. Планировали сделать фитнес и пр. но кризис внёс коррективы). Рядом магазины и Днепр не далеко, где стоит яхта . Где жить человеку, который может себе позволить многое, но хочет жить в Запорожье? Таких людей не много, но и мест таких мало. Отсюда и цена. Думаю, что подобные места и цены есть в каждом городе. Они хотят жить в квартире, но отгородиться от гетто и жить среди равных. Чтобы их дети могли играть не натыкаясь на шприцы, на охраняемой территории и они не переживали. Чтобы можно было приехав из магазина и занося сумки домой - не закрывать машину. Где можно в колясочной оставить 2 велосипеда по тысячи дол за штуку и не париться, что их украдут и многое, многоe другое. В небольшом городе сложно создать место и собрать в нём людей одного уровня. Единственным ситом становиться цена и ценности. Т.е. там покупают люди не просто состоятельное, но и те кто ценит эти меленькие, но важные моменты и готов за это платить. Своего рода - клуб не бедных единомышленников. И почему там цена должна быть ниже, чем в киевских гетто, путь даже в новом доме 30 этажей без парковки, с нулевой шумоизоляцией, окнами в окна и пр. моментами? P.S. Кстати, этот комплекс построен москвичами и когда цены начали проседать, то они не стали опускать. Комплекс стал продавать в разы хуже, но цены стояли.
Посмотрел в Избранном объявление о сдаче однушки в пилотном 8-ом доме Эврики за 12 тысяч. Его уже нет. Иногда на него посматривал. Цену существенно не снижали. Один раз нырнули на 11500, потом вернули на 12. Дом только в январе начали заселять, живет на так много людей, ремонты, шум. При этом уровень ремонта и мебели были достаточно бюджетными. Не жлоб-ремонт, но явно "под аренду".
Vlad442 написав:Посмотрел в Избранном объявление о сдаче однушки в пилотном 8-ом доме Эврики за 12 тысяч. Его уже нет. Иногда на него посматривал. Цену существенно не снижали. Один раз нырнули на 11500, потом вернули на 12. Дом только в январе начали заселять, живет на так много людей, ремонты, шум. При этом уровень ремонта и мебели были достаточно бюджетными. Не жлоб-ремонт, но явно "под аренду".
Влад, знакомый пересдал мега-унылую панельку 1к на Виноградаре с ремонтом "после умершей бабушки" (в прямом смысле слова) за 6000грн. До этого сдавал 2 или 3 года за 4000.
Я не знаю, мне выставлять 9000 за Крушу даже как-то неудобно, наверное как и вам Эврику за 12000.
Но нужно это делать, как-то зажать нервы в узду и лупить эти бешенные цены - которые выставляет рынок.
Faceless написав:Захар топит чушь дальше, цифры растут. 60000 непроданных со слов Кличка лёгким движением руки интерпретированы в "навес", несложными арифметическими операциями это должно вывести на более чем сотню непроданных квартир в каждом доме, сданном за последние лет пять. Вытащенные из другого места цифры "спроса" в 2500 квартир при вдесятеро большей сдаче в год должно выливаться в показатель, что за три последних года в среднем в новостройке остаётся минимум половина непроданных квартир. Очень интересно, есть ли ещё блаженные, кроме Захара, кто такой бред считает "матчастью"?
Фейслес продажи на рынке первички Киева от АПРА РИЕЛТ в 2015, 2016, 2017 Так по памяти 2015 год 4000 продаж на певичке Киева, 2016 год 4800 продаж на рынке первички Киева, 2017 чуть больше 2000 продаж на рынке первички Киева. Смотрим продажи на рынке первички Киева от CDS в 2015 2016.
Это же надо и CDS отмечает что на рынке первичке Киева в 2015 было продаж в районе 4000 трансакций и в 2015 в районе 4800. А тем временем в 2015 в Киеве было введено в эксплуатацию 19100 квартир, в 2016 20265 квартир, 2017 28190 квартир. Кстати лично вам фейслесс я ничего не доказываю. Чтобы вам что-то доказывать для вас надо справку о продажах с мокрой печатью от шаромыг представить, А вот читатели топика информация к размышлению сколько в Киеве в навес ушло квартир в 2016 и 2017
Из года в год якобы продается всего около 20% от сданного - в этот идиотизм могли поверить только вы
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Binimovich написав:Не смешите моих тараканов. Достаточно в 21-22 часа посмотреть на процент от общего числа светящихся окон в домах.
Ребята, сфоткайте сегодня в 22.00 свою уютную хрущевочку с фасада и увидите там 50% черных окон, хотя заселяемость хрущевочки 100%.
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.
Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.
Когда видишь, что в якобы сданном 3-4 года назад доме светятся лишь 10% окон, а в сданных год назад Жемчужинах светятся 60-70% окон, понимаешь, что с тем первым домом что-то не то
Или когда зимой в мороз не светится ни одно окно в течение нескольких дней в скажем так, давно уже сданном новострое ( ЖК Новые Черемушки), понимаешь, что тот дом даже для аренды не подходит, не говоря уже для покупки...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Vlad442 написав:Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины.
Эта ситуация только у вас вызывает вопрос. Зачем ехать в Киев, чтобы пробках стоять? Что Вы в Киеве имеете и что теряете? Вы получаете возможность посещать концерты и выставки? Только мало кто их посещает потому, что стоим в пробках и работаем сутками. А в маленьких городах люди живут. У них жизнь обустроена - свой врач, работа на которую пешком (образно) можно добраться, родители рядом и т.д. Только они это почти не ценят и считают это не жизнью, а болотом. Вот в Киеве - жизнь ... Потому, что в Киеве можно заработать и это является основной причиной привлекательности. А те кто может заработать в Житомире, Запорожье, Херсоне и пр. - им Киев вообще не уперся.
airmax78 написав:Так ведь припаркованные хаотично авто - это же не первая и даже не 10я проблема таких хрущиков. Реально фото это не передает. Там своя атмосфера. Жутковатая, если честно. И это еще был ясный солнечный день. А какие там кругом балконы...
Это передает?
Это даже близко не передает. Здесь хрущики, фактически, в идеале. Балкончики как один в первозданном виде. Если убрать всю киношную бутафорию -это будет идеальный, как-будто только вчера сданный, район хрущей. В реальных хрущах все куда плачевнее. Там уже в большинстве случаев, ничто не поможет - только снос. Иллюстрация быта: в центре района большая подубитая детская площадка. Вокруг нее две беседки. В каждой - пьяное застолье. Рядом мангал. Мат стоит на весь двор. Короче, все то, что жители Тетрис2 будут иметь в светлом будущем, жители этих хрущей уже давно имеют.
Передает? Хоть и не Киев
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia