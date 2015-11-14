Richi написав:

Vlad442 написав: Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины. Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины.

Эта ситуация только у вас вызывает вопрос. Зачем ехать в Киев, чтобы пробках стоять? Что Вы в Киеве имеете и что теряете? Вы получаете возможность посещать концерты и выставки? Только мало кто их посещает потому, что стоим в пробках и работаем сутками. А в маленьких городах люди живут. У них жизнь обустроена - свой врач, работа на которую пешком (образно) можно добраться, родители рядом и т.д. Только они это почти не ценят и считают это не жизнью, а болотом. Вот в Киеве - жизнь ... Потому, что в Киеве можно заработать и это является основной причиной привлекательности. А те кто может заработать в Житомире, Запорожье, Херсоне и пр. - им Киев вообще не уперся.