|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:47
Tribeca написав:
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.
Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.
Давайте по честному. Это вероятно эконом?
Эконом сравнительно быстро заселяется т.к. покупается нуждающимися для жизни, ну и под аренду естественно.
В домах классом повыше, очень долго стоят пустые квартиры.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:01
UA написав: Tribeca написав:
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.
Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.
Давайте по честному. Это вероятно эконом?
Эконом сравнительно быстро заселяется т.к. покупается нуждающимися для жизни, ну и под аренду естественно.
В домах классом повыше, очень долго стоят пустые квартиры.
Нет, не эконом. Раньше назывался бизнес-класс, сейчас скорее комфорт, потому что нет губастых телочек на ресепшне.
Быстро относительно заселяются панельки - и то год.
Монолит - 3 года, и это нормально.
При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.
-
Tribeca
-
-
- Повідомлень: 2969
- З нами з: 07.01.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:11
Tribeca написав:
Нет, не эконом. Раньше назывался бизнес-класс, сейчас скорее комфорт, потому что нет губастых телочек на ресепшне.
Tribeca. Признавайся. Что такого выкинула, что класс дома понизился?
Tribeca написав:
При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.
В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:12
Richi написав: Vlad442 написав:
Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины.
Эта ситуация только у вас вызывает вопрос. Зачем ехать в Киев, чтобы пробках стоять? Что Вы в Киеве имеете и что теряете? Вы получаете возможность посещать концерты и выставки? Только мало кто их посещает потому, что стоим в пробках и работаем сутками. А в маленьких городах люди живут. У них жизнь обустроена - свой врач, работа на которую пешком (образно) можно добраться, родители рядом и т.д. Только они это почти не ценят и считают это не жизнью, а болотом. Вот в Киеве - жизнь ... Потому, что в Киеве можно заработать и это является основной причиной привлекательности. А те кто может заработать в Житомире, Запорожье, Херсоне и пр. - им Киев вообще не уперся.
Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
В Киеве метр котлована я покупаю по 17-18 тыс. В облцентрах будет условно по 13-16. При этом однушка в новострое в Киеве сдается 9-12, в облценрте максимум 6-7 плюс коммунальные.
В Киеве выше уровень доходов, что дает более высокую цену аренды, и, из-за строительного бума, заниженные цены на новострои, что дает более высокую рентабельность аренды и больший потенциал роста цены.
Это просто инвестиция.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4108
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:19
UA написав:
В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:21
Vlad442 написав:
Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
....
Это просто инвестиция.
Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:25
vano80 написав: UA написав:
В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однуху на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20215
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 4471 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31
UA написав:
Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.
Деньги текут туда, где выгодней. Инвестпривлекательность Киева выше, чем Харькова или Житомира.
Деньги и раньше текли в Киев, а сейчас, когда покупать вторичку не модно, а котлованы в регионах стоят ненамного дешевле, и подавно.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4108
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31
Faceless написав:
Все же "муравейник 8 однуху на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.
Вы безнадежно отстали от современной архитектурно - строительной моды..
И 8 однух это как то маловато. 12 -16 однух на этаже становится нормой. Много это больше 20 квартир на этаже.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2587
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|