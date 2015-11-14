RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:47

  Tribeca написав:
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.

Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.

Давайте по честному. Это вероятно эконом?
Эконом сравнительно быстро заселяется т.к. покупается нуждающимися для жизни, ну и под аренду естественно.
В домах классом повыше, очень долго стоят пустые квартиры.
UA
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 19.07.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:01

  UA написав:
  Tribeca написав:
В моем доме, построенном 10 лет назад, при 95% заселенных квартир такая фотосьемка покажет 50% темных окон.

Надежнее входить в подьезд и посмотреть листик оплат консьержу.

Давайте по честному. Это вероятно эконом?
Эконом сравнительно быстро заселяется т.к. покупается нуждающимися для жизни, ну и под аренду естественно.
В домах классом повыше, очень долго стоят пустые квартиры.



Нет, не эконом. Раньше назывался бизнес-класс, сейчас скорее комфорт, потому что нет губастых телочек на ресепшне.

Быстро относительно заселяются панельки - и то год.

Монолит - 3 года, и это нормально.

При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 07.01.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:11

  Tribeca написав:
Нет, не эконом. Раньше назывался бизнес-класс, сейчас скорее комфорт, потому что нет губастых телочек на ресепшне.

Tribeca. Признавайся. Что такого выкинула, что класс дома понизился?

  Tribeca написав:При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.

В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
UA
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 19.07.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:12

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Еще у многих людей эта ситуация вызывает вопрос, зачем вкладываться в условный Житомир, если за практически те же деньги можно вложиться в Киев? Вот рынок первички Киева и выступает пылесосом денег со всей Украины.

Эта ситуация только у вас вызывает вопрос. Зачем ехать в Киев, чтобы пробках стоять? Что Вы в Киеве имеете и что теряете? Вы получаете возможность посещать концерты и выставки? Только мало кто их посещает потому, что стоим в пробках и работаем сутками. А в маленьких городах люди живут. У них жизнь обустроена - свой врач, работа на которую пешком (образно) можно добраться, родители рядом и т.д. Только они это почти не ценят и считают это не жизнью, а болотом. Вот в Киеве - жизнь ... Потому, что в Киеве можно заработать и это является основной причиной привлекательности. А те кто может заработать в Житомире, Запорожье, Херсоне и пр. - им Киев вообще не уперся.

Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
В Киеве метр котлована я покупаю по 17-18 тыс. В облцентрах будет условно по 13-16. При этом однушка в новострое в Киеве сдается 9-12, в облценрте максимум 6-7 плюс коммунальные.
В Киеве выше уровень доходов, что дает более высокую цену аренды, и, из-за строительного бума, заниженные цены на новострои, что дает более высокую рентабельность аренды и больший потенциал роста цены.
Это просто инвестиция.
Vlad442
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:19

  UA написав:В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.


Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
vano80
 
Повідомлень: 710
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:21

  Vlad442 написав:
Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
....
Это просто инвестиция.

Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.
UA
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 19.07.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  UA написав:В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.


Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однуху на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20216
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 4471 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.

Деньги текут туда, где выгодней. Инвестпривлекательность Киева выше, чем Харькова или Житомира.
Деньги и раньше текли в Киев, а сейчас, когда покупать вторичку не модно, а котлованы в регионах стоят ненамного дешевле при меньшем выборе и худшем качестве, и подавно.
Я не могу привести ни одного новостроя в Харькове, ни в каком классе, в котором есть вентфасад. А в Киеве его используют даже в самом экономе.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 09 кві, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 4108
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:31

  Faceless написав:Все же "муравейник 8 однуху на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.

Вы безнадежно отстали от современной архитектурно - строительной моды..
И 8 однух это как то маловато. 12 -16 однух на этаже становится нормой. Много это больше 20 квартир на этаже.
UA
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 19.07.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:39

  Faceless написав:
vano80 написав:
  UA написав:В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.


Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однуху на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.


Ткнул "патриотически" дома наугад - по 5-6 однух. В мордоре вроде больше. Во всяком случае это надо учитывать, используя метод "окон" у конкретного дома.
vano80
 
Повідомлень: 710
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 807808809810
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1054, 1055, 1056
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10555 1916221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 кві, 2018 11:51
Faceless
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 21326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98524
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12783)
09.04.2018 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.