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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:13

  Faceless написав:
vano80 написав:
  UA написав:В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.


Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.

Фейслес не сочиняйте о "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение"
Речь ведётся о новострайках эконом класса последних лет. Так вот -""муравейник 8 однух на этаже"" сейчас этак в 70% новостроек. То есть в большинстве новостроек.
Для примера - доложьте форуму сколько 1к на этаже в ж/д Дубровица в ЖК патриотика.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:29

  Tribeca написав:
Быстро относительно заселяются панельки - и то год.

Монолит - 3 года, и это нормально.

При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.

На пересдачу.
То уня считает горящие окна.
Давеча Уня приводил фото дома №8. Я обнаружил там 8-10 квартир которые уня посчитал мёртвыми" так как в их окнах не горел свет
Слова "тёмные окна" означают что квартира как правило в навесе.
И вечером окна в квартире могут и не гореть, но если лоджия застеклена или кондей висит или в квартире в комнатах или кухни есть жалюзи то такая квартира считается уже не в навесе.
Тщательнее Вам надо Наташа, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:42

  UA написав:
  alkasander написав:В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.

от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.


А с нормальным видом по чем метр в однушках на высоких этажах?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:
vano80 написав:[quote="4343177:UA"]
В общежитиях и гостинках светятся большинство окон.
По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.


Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.

Фейслес не сочиняйте о "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение"
Речь ведётся о новострайках эконом класса последних лет. Так вот -""муравейник 8 однух на этаже"" сейчас этак в 70% новостроек. То есть в большинстве новостроек.
Для примера - доложьте форуму сколько 1к на этаже в ж/д Дубровица в ЖК патриотика.[/quote]Вот и "доложите", хоть раз покажите что вы не пустой балабол
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 808809810811
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