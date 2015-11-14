Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В общежитиях и гостинках светятся большинство окон. По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.
Фейслес не сочиняйте о "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение" Речь ведётся о новострайках эконом класса последних лет. Так вот -""муравейник 8 однух на этаже"" сейчас этак в 70% новостроек. То есть в большинстве новостроек. Для примера - доложьте форуму сколько 1к на этаже в ж/д Дубровица в ЖК патриотика.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Tribeca написав: Быстро относительно заселяются панельки - и то год.
Монолит - 3 года, и это нормально.
При этом мало в каком даже полностью обжитом доме горят ВСЕ окна, которые считает Захар.
На пересдачу. То уня считает горящие окна. Давеча Уня приводил фото дома №8. Я обнаружил там 8-10 квартир которые уня посчитал мёртвыми" так как в их окнах не горел свет Слова "тёмные окна" означают что квартира как правило в навесе. И вечером окна в квартире могут и не гореть, но если лоджия застеклена или кондей висит или в квартире в комнатах или кухни есть жалюзи то такая квартира считается уже не в навесе. Тщательнее Вам надо Наташа, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
vano80 написав:[quote="4343177:UA"] В общежитиях и гостинках светятся большинство окон. По мере увеличения количества многокомнатных квартир пропорция падает.
Ну да. В совкошлаке с трехами-двухами, с окнами в каждой комнате, плюс кухня это одно. А в современном муравейнике по 8 однух на этаж, да если это еще "смарт" с одним окном на однуху, совсем другой разговор.
Все же "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение, как и смарт-квартиры.
Фейслес не сочиняйте о "муравейник 8 однух на этаже" это скорее исключение" Речь ведётся о новострайках эконом класса последних лет. Так вот -""муравейник 8 однух на этаже"" сейчас этак в 70% новостроек. То есть в большинстве новостроек. Для примера - доложьте форуму сколько 1к на этаже в ж/д Дубровица в ЖК патриотика.[/quote]Вот и "доложите", хоть раз покажите что вы не пустой балабол
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
У нас каждые выборы - это небольшой кризис. Небольшим он и остается, если Гаранта все же переизбирают на второй срок, если нет - то размеры кризиса зависят от количества нацареваного, что каждая старая команда по привычке уносит вместе с собой.
Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
Пишет достаточно интересно, но отдельные вещи не очень вяжутся между собой, при этом сильно увлечен самолюбованием и самодовольство зашкаливает, это обычно признак людей, стремящихся приукрасить реальность. Хотя это не означает что он все выдумал, но слепо принимать все на веру не стоит
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
ой, та він такі казки заливає, живе в Анталії, депо під 14% в лірах, турки - сама дружелюбна нація до українців ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.