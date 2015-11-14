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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 809810811812

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 737
Висота стель
4%
30
Гарний вигляд з вікон
9%
70
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
157
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
57
Раціональне планування та метраж
16%
115
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
139
Якість будівництва
15%
112
Всього голосів : 737
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11

  rusramzik написав:
  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!

в четверг и я забираю депо, и на все нал.бакс в банку и ждемс дна и курса(что в принципе одно и тоже)

На "дне" будите покупать недвижимостьс целью инвестиции?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:13

  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!

мне нужно до начала августа потерпеть
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:17

  rusramzik написав:
  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

И не говорите, что вас не предупреждали!

в четверг и я забираю депо, и на все нал.бакс в банку и ждемс дна и курса(что в принципе одно и тоже)

если бы в пятницу НБУ не скупил доллары, то уже 25,50 было бы
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:21

  alkasander написав:
  UA написав:
  alkasander написав:В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.

от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.


А с нормальным видом по чем метр в однушках на высоких этажах?

от 1800
я бы там не купил и с дисконтом 20%.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:03

  UA написав:
  alkasander написав:
  UA написав:от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.


А с нормальным видом по чем метр в однушках на высоких этажах?

от 1800
я бы там не купил и с дисконтом 20%.
Птицефабрика

Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:14

  Tribeca написав:аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы

с его собственных слов
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:28

  airmax78 написав:Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.

Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:33

  UA написав:
  Vlad442 написав:
Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
....
Это просто инвестиция.

Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.

Да, кстати, когда заселю арендаторов в Киеве и буду твердо стоять на двух ногах, а не быть в подвешенном состоянии, буду продавать советскую вторичку (вместо того, чтобы делать там ремонт) у себя и покупать новостройки в Киеве. Скорей всего в котлован больше лезть не буду, то только сданное, или перед самой сдачей, попытаюсь поискать варианты. Так что переток капитала в Киев будет продолжаться.
Тут две идеи. Делать ремонт в уставшей советской панельке это деньги в никуда, лучше переложиться в новострой. Вторая, что Киев лучше потенциально депрессивного облцентра.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.

Таких пророков воз и маленькая тележка. Если ничего не происходит, о них тихо забывают. Если происходит, приходит их звездный час.
  antey1969 написав:Небольшим он и остается, если Гаранта все же переизбирают на второй срок

У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.
Vlad442
 
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