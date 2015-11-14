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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:11
rusramzik написав: Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
в четверг и я забираю депо, и на все нал.бакс в банку и ждемс дна и курса(что в принципе одно и тоже)
На "дне" будите покупать недвижимостьс целью инвестиции?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:13
Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
мне нужно до начала августа потерпеть
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:17
rusramzik написав: Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
И не говорите, что вас не предупреждали!
в четверг и я забираю депо, и на все нал.бакс в банку и ждемс дна и курса(что в принципе одно и тоже)
если бы в пятницу НБУ не скупил доллары, то уже 25,50 было бы
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:21
alkasander написав: UA написав: alkasander написав:
В ФК-2 в готовых домах метр вроде как по 1500 продается. Как-то совсем немного, вроде. Серебряная миля, как никак.
от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.
А с нормальным видом по чем метр в однушках на высоких этажах?
от 1800
я бы там не купил и с дисконтом 20%.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:03
UA написав: alkasander написав: UA написав:
от 1500. там неликвида окно в окно на расстоянии 7-12 метров полно.
А с нормальным видом по чем метр в однушках на высоких этажах?
от 1800
я бы там не купил и с дисконтом 20%.
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Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:14
Tribeca написав:
аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы
с его собственных слов
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:28
airmax78 написав:
Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.
Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:33
UA написав: Vlad442 написав:
Вы не обратили внимание на слово "вложиться".
Я не планирую переезжать в Киев, но вкладываю деньги в киевскую недвижимость с целью заработка потому что это перспективней, чем вкладываться в региональные рынки.
....
Это просто инвестиция.
Влад вот на инвестициях и держится Киев.
Вы привезли пачку денег, Трибека привезла с родины несколько пачек денег ... и всё это остается в Киеве. Причем скорее всего прибыль от аренды будет реинвестирована опять в КРЖН.
Да, кстати, когда заселю арендаторов в Киеве и буду твердо стоять на двух ногах, а не быть в подвешенном состоянии, буду продавать советскую вторичку (вместо того, чтобы делать там ремонт) у себя и покупать новостройки в Киеве. Скорей всего в котлован больше лезть не буду, то только сданное, или перед самой сдачей, попытаюсь поискать варианты. Так что переток капитала в Киев будет продолжаться.
Тут две идеи. Делать ремонт в уставшей советской панельке это деньги в никуда, лучше переложиться в новострой. Вторая, что Киев лучше потенциально депрессивного облцентра.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 21:38
Tribeca написав:
Тревожная новость: аккурт, человек прямо таки со звериным чутьем на кризисы на соседней ветке признался что продал всю украинскую недвижимость и забрал все депо из укробанков.
Таких пророков воз и маленькая тележка. Если ничего не происходит, о них тихо забывают. Если происходит, приходит их звездный час.
antey1969 написав:
Небольшим он и остается, если Гаранта все же переизбирают на второй срок
У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.
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