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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27
Для того что бы достроили большинство обьектов в Киеве, достаточно 5-6 месяцев стабильности. Они у нас без сомнения есть. Я говорю о обьектах в готовности 30%+.
Если вы заметили, то новых обьектов в этом году практически не открывается. Только у "крупняка" и это как правило квартальная застройка по 5-10 домов.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:27
Vlad442 написав:
У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.
Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:33
UA написав: airmax78 написав:
Путаете с ФК. ФК2 еще изуродовать не успели.
Вы смотрите на форму, я на содержание.
ФК1 тоже птицефабрика
Что вы выбрать между "птицефабрикой" и разваливающимся домом престарелых?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:35
Alex6 написав: Vlad442 написав:
У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.
Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.
Юля рвет всех только в заказных соцопросах. В таких всех рвет каждый, кто их заказывает.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:02
airmax78 написав: Alex6 написав: Vlad442 написав:
У вас есть сомнения? У людей есть тяга к стабильности. Спокойные 16-17-18 и люди проголосуют за стабильность. Те, кто его не любит, просто не пойдут на выборы, потому что ярких конкурентов нет.
Сомнения есть у всех. Пока шо Юлия рвет всех в разы по всем рейтингам. И ее электорат как раз традиционно наиболее активен на выборах. Если не произойдет за год никаких реальных подвижек по ОРДЛО, то не переизберут.
Юля рвет всех только в заказных соцопросах. В таких всех рвет каждый, кто их заказывает.
Есть социологические конторы с именем, которым все верят. И она реально впереди. При этом и опоблок обгоняет. Так что состав следующей Рады уже понятен. Мне этот результат не нравится но сделать ничего не могу.
Кроме этого за последние 4 года прошло изминение электроральной базы. На следующие выборы впервые в истории украины пойдут люди не смотрящие телевизор. От слова совсем.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:18
Ну эти-то как раз за кого скажут, за того и проголосуют, как и те, кто смотрит, только скажут им не по ТВ, а в форме флеш-мобов каких, мемов и так далее
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:19
antonivs3 написав:
Ну эти-то как раз за кого скажут, за того и проголосуют, как и те, кто смотрит, только скажут им не по ТВ, а в форме флеш-мобов каких, мемов и так далее
Влияние на умы в интернете конкретно отличается от монополии на ТВ, которая в руках 4-х человек.
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